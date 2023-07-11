Mersin Akdeniz Belediyesi, merkez-kırsal ayırımı yapmadan ihtiyaç duyan tüm mahallelerde asfalt yama, kilitli parke taşı serimi, karo kaldırım ve bordür yenileme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Çankaya, Mahmudiye, Hal, Karaduvar, Nusratiye, Yeni Mahalle, Siteler, Güneş, Şevket Sümer ve Kulak mahallelerinin muhtelif sokaklarında kilit taşı ve kaldırım tamiratı yapan ekipler, Çilek Mahallesi’nin bazı sokaklarında da asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.

Diğer yandan Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı’nda bulunan ağaçların çevresindeki bordürleri de yenileyen ekipler, Güneş Mahallesi’nde bulunan halı sahanın da dış cephe, iç cephe, kapılar, kale direkleri ve pencere korkuluklarını boyadı.

Vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.