Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri sorumluluk sahası içinde yer alan 65 mahalleye haftanın 7 günü 24 saat esasına göre temizlik hizmeti sunuyor.

İlçe genelinde bulunan 2 bin 800 sokakta, 40 çöp toplama aracı ile her gün yaklaşık 400 ton çöpü toplayıp atık bertaraf tesisine ulaştıran ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı hastane ve okul bahçeleri, meydan ve bulvarlar, semt pazarları ve caddeleri de yıkayıp temizliyor. İlçe geneline dağılmış binlerce çöp konteynırını da ilaçlı tazyikli su ile yıkayan ekipler, ömrünü tamamlamış çöp konteynırlarını da değiştiriyor veya yenileyerek tekrar sokaklara yerleştiriyor. İnsan ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler de günün belli saatlerinde ekiplerce süpürge araçları yardımıyla temizliyor.

“Ekiplerimiz, 7/24 aralıksız hizmet veriyor”

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgi veren Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Duman, “Akdeniz’de, 65 mahallemizin tamamında rutin olarak çöpler toplanmakta. Haftada bir defa da merkez mahallelerimizdeki çöpler alındıktan sonra sinek, haşere ve koku yapmaması için de konteynırlar dezenfekte edilmektedir. Vatandaşlarımızın talebi üzerine gün içinde ikinci kez de gelinip çöpler alınmaktadır. Herhangi bir sorun veya talep olduğunda personelimiz zaten 7/24 sahada oluyor. Başkanımız da temizlik hizmetine büyük önem veriyor. Müdürlüğümüze bağlı 374 personelimiz, haftanın 7 günü ve 24 saat sahada olup aralıksız temizlik hizmeti sunuyor. Bizler de sahayı gezip gördük ki arkadaşlarımız gerçekten büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Hizmet ve emeklerinden ötürü personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İlçe genelindeki sokak veya boş arazilere dökülen 2 tona kadar hafriyat atıklarının da haftanın belirli günlerinde ekipler tarafından toplandığını kaydeden Duman, temiz, sağlıklı, huzurlu ve nezih bir kent ve çevre için Akdeniz sakini vatandaşlara da sorumluluk düştüğünü belirterek bu konuda vatandaşlardan da hassasiyet beklediklerini belirtti.