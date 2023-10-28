Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçede yürütülen sıcak asfalt serimi, kaldırım ve bordür yenileme çalışmaları sürüyor. Akdeniz’in kırsal yerleşim yerlerinden Huzurkent’te de Köselerli Mahallesi Fatih Sokak’ta kaldırım söküm çalışmasının tamamlanmasının ardından sokağın bordür taşları yenilendi.

Kırsal mahallelerin tarla ve bahçe yollarını soğuk asfalt ile yenileyen Akdeniz Belediyesi, kırsal mahallelerle birlikte, merkez mahallerin sokaklarına da sıcak asfalt sermeye, ömrünü tamamlamış kaldırımları, parke taşları ve bordürleri yenilemeye devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün hazırladığı çalışma programı kapsamında gerek merkez, gerekse de kırsal mahallerde ihtiyaç duyan yol ve sokaklarda sıcak asfalt seriminin yanı sıra, kaldırım yenileme çalışmaları da hız kazandı. Yeni Mahalle 5308, 5309 ve 5310 numaralı sokaklarda bulunan ve zaman içinde ömrünü tamamlayan veya yer yer zarar gören kilitli parke taşları, iş makineleri desteğiyle yerinden sökülerek sıcak asfalt öncesi sokakta düzenleme çalışmaları başladı. Sıcak asfaltın ardından bu sokakların kaldırımları da tekrar yenilenecek.

Öte yandan, Karaduvar Mahallesi’nin muhtelif sokaklarında asfalt yama çalışması da geçekleştiren ekipler, Güneş ve Siteler mahallelerinin sokaklarında da kilitli parke taşı ve kaldırım tamiratı gerçekleştirdi.