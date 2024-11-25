Mersin  Merkez İlçe Akdeniz İlçesi'nde Öğretmenler Günü , sazlı sözlü etkinlikle kutlandı.
Akdeniz İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğ tarafından  Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa , Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener , Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir , Okul Müdürü , İdareciler ve Öğretmenler katıldı.
Öğrenciler ve Öğretmenler tarafından oluşturulan Koro , Türk Halk Müziği ve Türk Sanat başarı Müziğinin bir birinden güzel eserlerini icra ederek katılanlara keyif dolu anlar yaşattı.
Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener , Öğretmenler Gününde çalışmaları ile öne çıkan 526 Eğitim çalışanınını Başarı Belgesi ile ödüllendirerek Eğitim çalışanlarının mutluluğuna mutluluk kattı.

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