Mersin Merkez İlçe Akdeniz İlçesi'nde Öğretmenler Günü , sazlı sözlü etkinlikle kutlandı.

Akdeniz İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğ tarafından Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa , Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener , Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir , Okul Müdürü , İdareciler ve Öğretmenler katıldı.

Öğrenciler ve Öğretmenler tarafından oluşturulan Koro , Türk Halk Müziği ve Türk Sanat başarı Müziğinin bir birinden güzel eserlerini icra ederek katılanlara keyif dolu anlar yaşattı.

Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener , Öğretmenler Gününde çalışmaları ile öne çıkan 526 Eğitim çalışanınını Başarı Belgesi ile ödüllendirerek Eğitim çalışanlarının mutluluğuna mutluluk kattı.