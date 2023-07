Mersinli balıkçılar, Akdeniz’de son dönemde çıkan sardalye boyutlarının ufak olmasına dikkat çekti. 11 santimlere kadar düşen sardalya için av yasağı isteyen balıkçılar, önlem alınmazsa bir süre sonra balığın hiç çıkmayabileceği uyarısında bulundu.

15 Nisan’da 12 mile kadar olan bölgede başlayan av yasağıyla birlikte barbun, gümüş, lagos, karides ve kalamar gibi balıklar artık denizden çıkmazken, diğer balık türleri 12 milden sonra uluslararası avlanma sahasında balıkçılar tarafından avlanılıyor. Özellikle Akdeniz’in hamsisi olarak bilinen ’sardalya’ balığı uzun yıllardır Mersinli balıkçıların bu dönemdeki en büyük geçim kaynağı olurken, son dönemde gelen balıkların boyutu görenleri tedirgin etti. 11 santime kadar düşen sardalya için yetkililere çağrıda bulunan balıkçılar, av yasağının bir an önce sardalyaya da uygulanmasını istedi.

"Bu bizim için büyük bir tehlike"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, Akdeniz’de sıcaklardan dolayı 15 Eylül’de yasağın kalkacağını belirterek, "Av yasağımız bu tarihte kalkacak. 12 milden sonra avlanma serbest. Gırgır, trol balıkçılığı yasaklanmış durumda. Şu an el gırgırları ve serpme ağlarıyla sardalya ve kefal gibi balıklar çıkıyor. Tabi burada bir sıkıntımız var. Sardalya denizdeki bütün canlıların temel besin kaynağı. Özellikle büyük balıklar onunla besleniyor. Bizim balıkçılık sektöründe de özelikle Akdeniz’de balıkçıların temel geçim kaynağı sardalyedir. Denizdeki en önemli balık sardalyadır. Geçen ay 15, 16, 17 santim arasında olan sardalya, şu an 11-12 santime kadar inmiş durumda. Her ne kadar el gırgırıyla serbest olsa da santimetresi düşüyor. Bu bizim büyük bir tehlike" diye konuştu.

"20 yıldır ilk defa sardalyanın boyutu 11-12 santime kadar indi"

Sardalyaya da av yasağının uygulanması gerektiğini vurgulayan Polat, "Çünkü çok kısa bir süre sonra sardalyanın yok olma tehlikesi var. Bunların yumurtlamasına imkan sağlamamız lazım. Büyümesine müsaade etmemiz gerekiyor. Sardalyanın her türlü avlanılmasının yasaklanmasını istiyoruz. Bu gidişat iyi değil. Bize alarm veriyor. 20 yıldır ilk defa sardalyanın boyutu 11-12 santime kadar indi. 11 santim normalde yasal boyuttur ama bu giderek düşecek gibi duruyor. Biz sardalyanın sezonunda bu balığı bulamayabiliriz. Bunun yanında büyük balıklar bunlarla beslendiği için denizdeki ekosistem de bozulabilir. Büyük balıklar yemek bulmak için kıyılara gelebilir. Sardalya bu konuda çok önemli. Sardalyanın korunması gerekiyor. Biz balıkçılar olarak özellikle istiyoruz. Yetkiler bir an önce sardalya yasağını başlatması gerekiyor. Normal balık av sezonunun açılacağı 15 Eylül’e kadar yasak gelmeli" şeklinde konuştu.