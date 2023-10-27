Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde kurulan pazaryerlerine mobil tuvalet olarak kullanılan otobüs yerleştirmeye başladı.

Akdeniz Belediyesi, bir yandan ilçeye yeni pazaryerleri kazandırırken bir yandan da pazaryerlerinin rutin temizliği ve yıkama çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, gerek esnaf gerekse vatandaşların WC talebine olumlu yanıt verirken, ekipler ilçe genelinde semt pazarı kurulan yerlere mobil WC yerleştirmeye başladı. Son olarak Yeni Mahalle, Çay ve Çilek mahallerine kurulan pazar alanlarının yanına mobil WC’ler konuldu.

Alışveriş yaptıkları pazaryerinde seyyar tuvalet olarak düzenlenen otobüsü gören esnaf ve vatandaşlar, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.