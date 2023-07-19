Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Dikilitaş Mahallesinde bulunan kamelya ve oturma grupları, spor aletleri, oyun ve aydınlatma grupları, peyzajı ve zemini ile baştan sona yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulan Dikilitaş Parkında incelemelerde bulundu.

Gültak, beraberinde Akdeniz Belediye Başkan yardımcıları Onur Eryılmaz Gümüştok ile Mustafa Arslan, Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Bahar ve Dikilitaş Mahalle Muhtarı Mahmut Yaman ile birlikte, gerçekleşen kapsamlı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Akdeniz’in bütün mahallerinde vatandaşlara en iyi konforda hizmet vermeyi amaçladıklarını belirten Gültak, Dikilitaş Mahallesinde harabe halde bulunan parkı yenilediklerini, oyun grupları ve yeşil alanlarla modern bir hale getirdiklerini söyledi. Dikilitaş Mahallesinde önemli bir ihtiyacı yerine getirdiklerini dile getiren Gültak, “Burada, kadınlarımızın, çocuklarımızın, oyun alanları, yeşil alanları yoktu. Beyefendilerin oturup sohbet edecekleri alanlar yoktu. Burayı revize ettik, aslında yepyeni bir park haline dönüştü. Bu parkımız Dikilitaş’a yakıştı. Hayırlı olsun” dedi.

Buradaki parkın kullanılmaz halde olduğuna dikkat çeken Dikilitaş Mahalle Muhtarı Mahmut Yaman ise “Burada bizim beklediğimizden çok daha güzel bir park oldu. Akşamları buraya geldiğinizde oturacak yer bulamıyorsunuz. İnsanlar spor aletlerini kullanmak için sıraya giriyor. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.