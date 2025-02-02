Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, temizlik ve onarım çalışmalarını programlı bir şekilde sürdürüyor.

Vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi için çalışmalarını periyodik olarak sürdüren ekipler, park ve yeşil alanlarda çim biçme, ağaç budama, çiçek dikimi ve genel çevre düzenleme çalışmaları yaparken, aynı zamanda yıpranan oyun gruplarının bakım ve onarımını da gerçekleştiriyor.

Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Zeyit Şener, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, "Vatandaşlarımızın temiz, yeşil ve güvenli alanlarda vakit geçirebilmesi için park ve yeşil alanlarda bakım, temizlik ve onarım çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Daha güzel ve temiz bir Akdeniz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.