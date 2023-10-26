Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içinde bulunan okul kantinlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Zabıtanın kantin denetimine tanık olan öğrenci velileri memnuniyetlerini dile getirerek, çocuklarının sağlığı için kontrollerin aralıksız şekilde sürmesini talep etti.

Akdeniz sakinlerinin sağlığı ve esenliği için 7/24 hizmet veren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 11 Eylül’de başlayan yeni eğitim-öğretim dönemi ile birlikte ilçe sınırlarında bulunan eğitim yuvalarında hizmet veren kantinleri denetledi. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu’nun da katıldığı kontrollerde ekipler, özellikle merdiven altı üretim tabir edilen, çocukların sağlığını tehdit edebilecek menşei belirsiz, son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı olup olmadığını inceledi. Gün içinde birçok kantinin ziyaret edildiği denetimde genel temizlik ve personelin hijyene uyup uymadığı da kontrol edildi.

Eksikleri görülen kantin sahipleri uyarıldı

İşyeri ruhsatlarının da kontrol edildiği uygulamada, eksikleri tespit edilen kimi kantin işletmecileri uyarıldı, eksikleri en kısa sürede gidermeleri için kendilerine yasal süre tanındı. Zabıta ekipleri; uyarıları dikkate almayıp eksiklikleri tamamlamayan kantin işletmecilerini, kısa bir süre sonra yapacakları denetimlerde yasa gereği cezai işlem uygulayacakları konusunda da ikaz etti.

Velilerden zabıta ekiplerine teşekkür

Öte yandan, okul kantinlerine yönelik kontrol ve denetimlere tanık olan öğrenci velileri de memnuniyetlerini dile getirerek Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler. Akdeniz’de; öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okul kantinleri ve okul çevrelerinde gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetimler belirli periyotlarda ve kesintisiz şekilde devam edecek.