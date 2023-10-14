Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, görsel açıdan da kirlilik oluşturan terk edilmiş binaların yıkım çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden, kent estetiğini bozarak görsel kirlilik oluşturan ve kimi zaman sosyal sorunlara yol açan terk edilmiş harabe yapıların yıkımını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak yasal süreçleri tamamlanan Hürriyet Mahallesi’nde bulunan terk edilmiş yapı ve etrafındaki donatıların yıkımını iş makineleri desteğiyle gerçekleştirdi. Metruk yapının yıkımına tanık olan mahalle sakinleri, ekiplere teşekkür etti.

“En çok şikâyet edilen konuların başında geliyor”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da metruk yapılarla mücadele hakkında yaptığı değerlendirmede, muhtarlar ve mahalle sakinlerinden gelen şikayet konularının başında terk edilmiş yapılar olduğuna dikkat çekti. Bu yönde gelen talepleri yerine getirmek için yasal işlemlerin en kısa sürede başlatıldığını kaydeden Başkan Gültak, “Terk edilip kendi haline bırakılan ve zaman içinde harabeye dönen bu tür binalar, insanlarımızın can ve mal güvenliği açısından riskler oluşturabiliyor. Bu tür yapılar, yer yer madde bağımlılarınca mesken tutulduğu için halkın huzurunu bozup istenmeyen sosyal sorunlara da yol açabiliyor. Dolayısıyla metruk yapılarla ilgili şikayetler en hızlı şekilde işleme konulup akabinde ekiplerimiz tarafından sonuçlandırılıyor” dedi.