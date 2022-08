Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi’nin, kent merkezinde olduğu gibi, kırsal yerleşim bölgelerinde bulunan, sahiplerince terk edilmiş metruk yapılarla mücadelesi sürüyor. Bağlarbaşı Mahallesi’nde 9 metruk yapının yıkımı yapılırken, ihtiyaç duyan bölgelerde yeni ve imarlı yol açma çalışmaları da devam ediyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi’nin, kent merkezinde olduğu gibi, kırsal yerleşim bölgelerinde bulunan, sahiplerince terk edilmiş metruk yapılarla mücadelesi sürüyor. Bağlarbaşı Mahallesi’nde 9 metruk yapının yıkımı yapılırken, ihtiyaç duyan bölgelerde yeni ve imarlı yol açma çalışmaları da devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak ilçenin kırsal yerleşim bölgelerinden biri olan Bağlarbaşı Mahallesi’nde, sahipleri tarafından kullanılmadığı için zamanla harabeye dönen, her an çökme riski taşıdığı için insanların can güvenliğini tehdit eden 9 adet metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi. Yıkımdan sonra ortaya çıkan metruk yapılara ait tonlarca atık da iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenip bölgeden çıkarıldı. Özellikle bu tür harabe yapıları oyun alanına çeviren çocukları için büyük endişe duyduklarını ifade eden mahalle sakinleri, her an çökme riski taşıyan eski yapıların yıkımından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların gündelik hayatını kolaylaştırmak amacıyla ihtiyaç duyan bölgelerde imarlı yol açma çalışmalarını da sürdürüyor. İlçe genelinde bozulan sokaklarda yama, kilitli parke taşı ve kaldırım yenileme çalışması yapan ekipler, Hal Mahallesi 6098 Sokak üzerinde iş makineleri yardımıyla yeni ve imarlı yol açma çalışması da gerçekleştirdi.