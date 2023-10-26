Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ’1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ dolayısıyla 3 gün sürecek seminerler dizisi başlattı. Mersin Şehir Hastanesinden radyasyon onkolojisi uzmanı Doç. Dr. Ahmet Küçük’ün sunum yaptığı seminerde, ‘meme kanserinin belirtileri, nedenleri, korunma ve tarama, taramanın ne zaman ve nasıl yapılacağı ile hastalığın tedavisi’ hakkında bilgiler verildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen seminerler dizisinde, Kültür ve Sanat Evleri ile Akdeniz Kaymakamlığı Aile Destek Merkezlerinde görevli kurs öğretmenleri ve kursiyerler kadınlardan oluşan toplam bin 200 kadının katılımıyla gerçekleşecek bir etkinlik başlatıldı. Üç gün sürecek etkinlik boyunca Mersin Şehir Hastanesinden radyasyon onkolojisi uzmanı Doç. Dr. Ahmet Küçük, katılımcılara konuyla ilgili bilinçlendirici ve farkındalığı arttırıcı sunumlar yapacak.

“Kadınları hayatın merkezine aldık”

Bir otelin salonunda düzenlenen seminerin ilk oturumuna katılan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kadınlar yararına hayata kattıkları hizmet, proje ve çalışmaları anlattı, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri, geçmişte kaderine terk edilip unutulan Akdenizli kadınlara pozitif ayrımcılık uyguladık. Gerçekleştirdiğimiz hizmet ve projelerle Akdenizli kadınları sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın içine kattık. Kadınlar, bir yandan meslek eğitimi alırken veya okuma-yazma öğrenirken, kooperatifleşip güçlerini birleştirmelerinde ve aile bütçelerine ciddi katkı sağlamalarında da öncü olduk” dedi.

“Her 8 kadından biri risk taşıyor”

Kendisinin de bir eczacı olduğunu hatırlattığı konuşmasında Başkan Gültak; “Maalesef meme kanseri, dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser türü. Yapılan araştırmalarda her 8 kadından birinin hayatının belirli zamanlarında meme kanserine yakalanma riski taşıdığı ortaya çıkmıştır. Hastalık, Türkiye’de binlerce kadını etkilemekte, her yıl yaklaşık 25 bini aşkın yeni meme kanseri tanısı konmaktadır” diye konuştu.

“En etkili tedavi erken teşhisle mümkün”

Seminer dizisine 3 gün boyunca bin 200 kadının katılacağını belirten Başkan Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Dolayısıyla bu seminerlerimizde oluşacak farkındalık ve bilinç sayesinde belki de birçok kadının hayatı değişecek. Tabi meme kanserinde erken teşhis çok önemli, erken teşhisle tedavisi mümkün olan bir hastalık. Zira kanser hastalığının aslında birçok türü öyledir zaten. Fakat insan bu hastalığı kendine yakıştıramıyor, doktora gitmeye çekiniyor ama sonrasında faturası daha ağır oluyor. Bu nedenle radyasyon onkolojisi uzmanı Doç. Dr. Sayın Ahmet Küçük Hocamızın 3 gün sürecek seminer dizisinde dikkat çekeceği hususlar çok önemli. Başta kanser olmak üzere toplum sağlığını yakından ilgilendiren konu ve sorunlarla ilgili toplumsal bilinç, eğitim ve farkındalık oluşturmaya da devam edeceğiz. Bu seminerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Başkandan plaket

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, salonu dolduran konuklara hitabının ardından, Özgürlük Mahallesi’nde hizmet veren belediyeye ait Kültür ve Sanat Evinde verilen kurslara katılarak 73 yaşında okumayı ve yazmayı öğrenen 6 çocuk annesi Bedriye Arslan’a plaket takdim etti.

Seminer dizisi 3 gün sürecek

Mersin Şehir Hastanesinden radyasyon onkolojisi uzmanı Doç. Dr. Ahmet Küçük, meme kanserinin nedenleri, belirtileri, korunma ve tarama, taramanın ne zaman ve nasıl yapılacağı ile hastalığın tedavisi hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Kadınların da sordukları sorularla yer yer interaktif geçen seminer, toplam bin 200 kadının katılımıyla 3 gün boyunca sürecek.

Öte yandan seminere katılan kadınlar da eğitimi çok faydalı bulduklarını dile getirerek Başkan Mustafa Gültak ile programı düzenleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeline teşekkür etti.