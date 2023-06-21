Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nda ibadetlerini hijyenik bir ortamda ve kolaylıkla yerine getirebilmeleri amacıyla, ilçe genelinde 30 noktada ücretsiz mobil kurban kesim yeri ile birlikte 3 noktada kurban satış yeri hazırladı.

Akdeniz Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, ilçe genelinde 3 noktada kurban satış yerleri ile birlikte, 30 noktada ücretsiz kurban kesim yerleri hazırladı. Bu sayede vatandaşlar, kurban ibadetlerini steril, hijyenik bir ortamda ve dini vecibelere uygun şekilde yerine getirebilecek.

Kurban satış yerleri

Kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen ilçe sakini vatandaşlar için Akdeniz Belediyesinin hazırladığı kurban satış yerleri şöyle: “Gündoğdu Mahallesi Kıbrıs İlköğretim Okulu yanındaki boş alan, Özgürlük Mahallesi Tırmıl Tepesindeki boş arazi ile Huzurkent Köselerli Mahallesi Işık Bulvarı karşısındaki boş alan.”

Ücretsiz kurban kesim yerleri

Akdeniz Belediyesinin hazırladığı mobil kesim yerleri ise şöyle sıralandı: “Barış Mahallesi 4516 Sokak No: 17 Car Oto Yıkama İçi, Üç Ocak Mahallesi 117. Cadde Ebubekir Cami Önü, Parmakkurdu Mahallesi köy çıkışı otobüs durağı, Puğkaracadağ Mahallesi Meydanı, Karacailyas Mahallesi Semt Pazarı için Yanpar Mahallesi Meydanı, Gündoğdu Mahallesi (4 nokta, M. Ahmet Caddesi Kıbrıs İlköğretim Okulu), Huzurkent Mahallesi MESKİ eski binası yanı, Köselerli Mahallesi Muhtarlık yanı, Özgürlük Mahallesi (Tırmıl Miting Alanı), Müfide İlhan Mahallesi 6140 Sokak boş alan, Anadolu Mahallesi Yenitaşkent Mahallesi futbol sahası yanı, Demirhisar Mahallesi Muhtarlığı yanı, Dikilitaş-Civanyayla-Bekirde (Civanyaylağı Taziye Evi yanı), Nusratiye Mahallesi 5003 Sokak, Aşağı Burhan Mahallesi futbol sahası yanı, Turgut Reis Mahallesi, Iğdır Mahallesi eski futbol sahası yanı, Camili Mahalle Meydanı, Bağcılar-İhsaniye Mahallesi, Gazi Mahallesi Kazım Karabekir İlköğretim Okulu yanı, Kürkçü Mahalle Meydanı, Esenli Mahalle Meydanı, Hamidiye Mahallesi 4204 Sokak-Salim Yılmaz Lisesi karşısı, İhsaniye Mahallesi (adliye binası arkası), Nacarlı Mahallesi mezarlık karşısı.”