Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, sektör profesyonellerinin de katılıp yüz yüze eğitim vereceği ‘insan kaynakları eğitimine’ başvuru süreci devam ediyor. Yüzde 70 istihdam hedefi taşıyan ve yoğun ilgi görmesi beklenen eğitime son başvuru tarihi 12 Kasım 2023.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlanan proje çerçevesinde, sektörün önde gelen insan kaynakları profesyonellerinin katılacağı ‘yüz yüze insan kaynakları eğitimleri’ için başvuru süreci devam ediyor. Ücretsiz olacak ve toplam 3 hafta sürecek eğitimler, 1-23 Aralık 2023 tarihleri arasında cuma ve cumartesi günleri verilecek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Proje Eğitim ve Uygulama Merkezinde ücretsiz verilecek olan ve yüzde 70 istihdam hedefi taşıyan insan kaynakları eğitimlerine başvuru şartları ise şöyle sıralandı: “En az lisans mezunu olmak, 35 yaşını aşmamış olmak, eğitim ve istihdam dışında olmak, verilecek eğitimlere fiili katılım sağlamak ve Mersin’de ikamet ediyor olmak.”

Başvuruların sadece online bir şekilde ve belediyenin www.akdeniz.bel.tr web sayfası ile instagram hesabındaki linkten yapılacağı insan kaynakları uzmanlığı eğitimine son başvuru tarihi 12 Kasım 2023. Alanında profesyonellerin de yüz yüze eğitim vereceği ücretsiz insan kaynakları eğitimine katılmak isteyip gerekli şartları taşıyanlar, 05527690801 ve 05527690805 numaralı telefonlar üzerinden de ayrıntılı bilgi alabilir.