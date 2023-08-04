Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ihtiyaç duyan her mahallede imarlı yol açma, tarım yollarına soğuk asfalt serimi ve yama, kilit taşı ve kaldırım çalışmalarına hız verdi.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, güçlendirilen personel, araç-gereç ve ekipman desteği sayesinde, ilçe sınırlarında bulunan farklı mahallelerde iş makineleri yardımıyla imarlı yol açma, asfalt serimi ve yama, zarar gören kilit taşları, kaldırım ve bordürleri yenileme hizmetine aralıksız devam ediyor. Adanalıoğlu ile Karaduvar mahallelerinde yeni imar yolu açan ekipler, ayrıca Iğdır Mahallesi’nde de kilometrelerce uzunluktaki yolda sathı asfalt kaplama çalışması başlattı.

“Başkanımız bize verdiği sözü tuttu”

Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Iğdır Mahallesi Muhtarı Yunus Güneş, “Iğdır’da 8 kilometrelik yolumuz üzerinde soğuk asfalt ile kaplama yapılıyor. Böylece bağımız, bahçemiz toz ve topraktan kurtuluyor. Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak bize bir söz vermişti, sözünü de yerine getirdi. Yolumuzu açtığı ve güzelleştirdiği için Başkanıma ve ekiplerine, mahallem adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Kilit taşı ve kaldırım yenileme hizmeti de sürüyor

Diğer yandan Akdeniz Belediyesi fen işleri ekipleri, hazırladıkları plan ve program kapsamında Adanalıoğlu, Bahçe, Camili, Çilek, Mithat Paşa, Üç Ocak, Yeni Mahalle, Güneş, Esenli, Şevket Sümer, Gündoğdu ile İhsaniye mahallelerindeki onlarca sokakta kilit taşı yenileme ve kaldırım tamiratı gerçekleştirdi. Ekipler, merkez-kırsal ayırımı yapmadan ihtiyaç duyan her mahallede imarlı yol açma, asfalt serimi ve yama, kilit taşı, kaldırım ve bordür yenileme çalışmasına devam edecek.