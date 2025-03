Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, bir yandan hazırlanan plan ve program kapsamında ilçe sınırlarında yeni ve imarlı yolları vatandaşların hizmetine açarken, diğer yandan ihtiyaç duyan mahallelerin sokaklarında da asfalt yama, kilit taşı ve kaldırım tadilatını aralıksız sürdürüyor.

Daha planlı ve düzenli bir kent ve ilçe için hizmet veren Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yapılaşmanın yeni başladığı bölgelerde de altyapı çalışmalarına hız verdi. Ekipler, bu kapsamda Huzurkent Adnan Menderes Mahallesi’ndeki bazı sokaklarda, ağır iş makinelerinin desteğiyle yaklaşık 800 metre uzunluğunda imarlı yeni 2 yol açtı.

İlk olarak bölgenin zemin dolgusunu yaparak alt temel malzemesi sıkıştırmasını gerçekleştiren ekipler, böylelikle yeni ve imarlı sokakları asfalt serimine hazır hale getirdi. Fen işleri ekipleri, geçen haftalar içinde yine Huzurkent Arpaçbahşiş Mahallesi’nde imarlı yeni sokaklar daha açarak vatandaşların hizmetine sundu.



Asfalt yama, kilit taşı ve kaldırım yenileme hizmeti

Akdeniz’e kesintisiz hizmet veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hazırladıkları plan ve program kapsamında Bahçe, Camişerif, Çilek, Hal, Mahmudiye, Mesudiye, Şevket Sümer ve Yeni Mahalle’nin onlarca sokağında da asfalt yama ile birlikte kilit taşı ve kaldırım yenileme hizmeti sundu.

Ekiplerin hummalı çalışmalarına tanık olan mahalle sakinleri, ilçeyi güzelleştiren ve yaşamlarını kolaylaştıran hizmetler nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirerek, Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener ile fen işleri ekiplerine teşekkür etti.



"Uzak-yakın demeden her mahallemize hizmet veriyoruz"

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener de çalışmalar hakkında yaptığı değerlendirmede, ilçe sakinlerine her yönüyle planlı, düzenli bir kent ve çevre sağlamak adına fen işleri ekiplerinin aralıksız hizmet vermeye devam edeceğinin altını çizdi.

Merkez-kırsal ayırımı yapmadan Akdeniz’in her mahallesine ihtiyaç duyduğu hizmetlerin verildiğini ifade eden Şener, ekiplerin, ilçe genelinde yeni ve imarlı yeni yollar açmaya, bahçe yollarını açarak üreticilerin karşılaştığı güçlükleri ortadan kaldırmaya, ihtiyaç duyan mahallerde de asfalt serim ve yama hizmetlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA