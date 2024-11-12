Akdeniz'de ibadethaneler temizlenip yıkanıyor



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan 114 cami, 45 mescit ve 2 kilise ile Cem Evi, türbe ve ziyaretin bakım ve temizlik hizmetine aralıksız devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı mobil ibadethane temizlik ekibi, ilçe sakini vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini ifa edebilmeleri amacıyla Akdeniz ilçesi sınırlarında yer alan camii ve ibadethanelerde temizlik ve yıkama işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Mobil ekip, son olarak Müfide İlhan Mahallesi’nde Hattat Camiinde, bu iş için özel olarak hazırlanan araç ve gereçler yardımıyla ibadethanenin her köşesinde temizlik ve yıkama çalışmasını tamamladı. İbadetlerini ifa ettikleri camide yapılan çalışmaya tanık olan vatandaşlar, duyarlılıkları için Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız’a ve mobil temizlik ekibine teşekkür etti.



Temizlik hizmeti aralıksız devam edecek

Öte yandan mobil ekibin, gerek hazırladıkları çalışma planı ve programı kapsamında, gerekse de muhtarlar ve mahalle sakini vatandaşlardan gelen talep üzerine, Akdeniz ilçesi sınırlarında yer alan ibadethanelerde temizlik ve yıkama hizmetine aralıksız devam edeceği bildirildi.

