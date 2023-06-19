Mersin Akdeniz Belediyesi, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte ilçe sınırları içerisinde bulunan camilere, mescit, ziyaret ve türbelere yönelik temizlik, yenileme, bakım-onarım çalışmalarına hız verdi.

Akdeniz Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini çok daha nezih ve sağlıklı bir ortamda ifa edebilmeleri amacıyla ilçe genelinde bulunan ibadethanelere yönelik temizlik ve yenileme hizmetlerini sürdürüyor. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı mobil ibadethane ekibi, hazırladığı plan ve program çerçevesinde cami, mescit, türbe ve ziyaretlerde ilaçlı su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdi. Akdeniz’de el değmedik ibadethane bırakmayan mobil ekip, son olarak Hasırcı Camii, Tırmıl Sanayi Camisi ile Millet Bahçesi’nde yer alan mescitte bulunan halıları dezenfektanlı su ile yıkadı ve ardından da ilaçlama çalışması yaptı.

Diğer yandan ekipler, cami, mescit, Kur’an Kursu, türbe ve ziyaretlere yönelik boyama, yenileme ve bahçelerinde bulunan ağaç ve çalılarda budama hizmetlerine de aralıksız devam ettiği kaydedildi. Ekipler, hazırladıkları program çerçevesinde Kurban Bayramı’na dek ilçe genelinde bulunan tüm ibadethanelerde dezenfektanlı su ile yıkama, temizlik ve yenileme hizmeti vermeye aralıksız devam edeceği ifade edildi.