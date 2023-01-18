Akdeniz Belediyesi ile Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği işbirliğinde hayata geçen proje ile Mersin Millet Bahçesi içinde, geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak çocuk oyun parkı yapılıyor.

Akdeniz Belediyesi ile Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği işbirliğinde hayata geçen proje ile Mersin Millet Bahçesi içinde, geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak çocuk oyun parkı yapılıyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) Genel Müdürü Johan Van Daele, MIP tarafından Mersin Millet Bahçesi içinde, geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapılan çocuk oyun parkında incelemelerde bulundu. İnceleme gezisinde bir açıklama yapan Başkan Gültak, "Millet Bahçesi Projesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takip ettiği projelerden bir tanesiydi. Toplamda 140 dönümlük araziyi, milletimizin gezebileceği, çocukların oyun oynayabileceği yeşil alan olarak Mersin’e kazandırdık. Bugün de burada önemli projelerden bir tanesini gerçekleştirdik" dedi.

"İşbirliğimiz sayesinde Mersin’e kadın konuk evi de kazandırdık"

Gültak, Akdeniz’de göreve geldikleri günden bu yana MIP ile de birçok alanda işbirliği yaptıklarını kaydederek, "Türkiye’nin en güzel kadın konuk evlerinden bir tanesini Mersin’e kazandırdık. Bu projemiz de onlardan bir tanesi. Millet Bahçemizin içerisinde yer alan, geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanmış ve çocuklarımızın keyifli zaman geçireceği bir alanı bize kazandırdıkları için MIP yetkililerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz Belediyesi ve MIP işbirliği devam edecek"

İlerleyen zamanlarda MIP ile birlikte yeni projeye daha imza atacaklarının müjdesini veren Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, "Bir söz daha aldık. Askerlik Şubesi yanında yer alan ve Millet Bahçesine entegre olan 3’üncü etapta da yine buna benzer bir projeyi gerçekleştireceğiz. Böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yanımızda yer aldıkları için MIP Genel Müdürü Johan Van Daele ve MIP üst düzey yöneticilerine teşekkür ederim" diye konuştu.

"MIP olarak projelerimiz devam edecek"

MIP olarak kendileri için önemli olanın, Mersin bölgesi için sosyal faaliyetler içerisinde yer almak olduğunu kaydeden MIP Genel Müdürü Johan Van Daele ise "Bu proje, çocuklara bazı şeyler verebilmek adına bizim için büyük önem arz ediyor. Bunun yanı sıra kullandığımız malzemelerin geri dönüşümden kazanılan malzemeler olması da ayrıca gurur kaynağı. Umarım yaptığımız bu parklarda çocuklarımız doyasıya eğlenir ve oynarlar. MIP olarak Mersin bölgesine böyle projelerin devamını getireceğiz. Böyle bir sosyal sorumluluk içerisinde yer alarak bizleri desteklediği ve bize böyle bir yer tahsis ettikleri için Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a teşekkür ederim" şeklinde konuştu.