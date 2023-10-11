Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, üniversitelerin 2 yıllık bölümlerini kazanan öğrencilere 3 bin TL, 4 yıl ve üstü bölüm kazanan öğrencilere sağlayacağı 5 bin TL tutarındaki eğitim desteği için başvuru süreci başladı.

Akdeniz Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yılki eğitim-öğretim dönemi içinde de YKS sınavı sonucu üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerini kazanan öğrencilere destek oluyor. Meclisten oybirliği ile alınan kararla 2023 YKS sonucuyla üniversiteye yerleşen lisans ve önlisans öğrencileri için eğitim desteği başvuruları başladı.

2 yıllıklara 3 bin TL, 4 ve üstü bölümlere 5 bin TL destek

Bu yıl üniversitelerin 2 yıllık bölümlerini kazanan Akdenizli öğrenciler için 3 bin TL, 4 ve üstü bölüm kazana öğrencilere de 5 bin TL eğitim desteği sağlanacak. Eğitim desteğinden faydalanmak için öğrencilerin, ’nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenci belgesi ve ailesinin tarihçeli yerleşim yeri belgesi’ ile 13 Ekim Cuma gününe dek Akdeniz Belediyesi Merkez Hizmet Binası veya Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü binasına başvurması gerekiyor.

Başvuru için gereken şartlar

Akdeniz Belediyesinin sağlayacağı eğitim desteğinden faydalanmak için gereken şartlar ise şöyle; “2023 YKS sonucu ile üniversiteye yerleşmiş olmak. Ön lisans veya lisans öğrencisi olması. Ailesinin Akdeniz ilçesinde ikamet ediyor olması. Devlet üniversitesinde okuyor olmak. Vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuyor olmak. KKTC’de vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuyor olmak.”