Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen “demli sohbetler” etkinliği sona erdi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen “demli sohbetler” etkinliği sona erdi.

Mersin Millet Bahçesi sahil etabında düzenlenen buluşmada Akdenizli kadınlar keyifli zaman geçirdi. Turgut Reis ve Güneş mahallesi kadınlarının bulunduğu ‘demli sohbetler’ buluşmasına Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da katılarak Akdeniz’in emektar kadınlarıyla çay içerek sohbet etti. Son kez düzenlenen ‘demli sohbetler’ buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Kentsel dönüşüm projesi başta olmak üzere birçok projeye Bahçe, Turgut Reis ve Çay mahallesinde de devam edeceklerini söyleyen Başkan Gültak, “Bu kentin en büyük sorunlarından biri kentsel dönüşüm. Turgut Reis, Bahçe ve Barış mahallelerinde evler iç içe halde. Şevket Sümer Mahallesi ve Güneş Mahallesi de yine aynı durumda. Şu anda birçok vatandaşımız bizden park istiyor ama biz nereye park yapacağız? Mesela, Barış Mahallesi’ne veya Turgut Reis Mahallesi’ne park yapmak istiyoruz. Nereye yapacağız? Var mı arazi? Belirttiğim mahallelerde yer alan evler şu anda kullanılan ve sağlıklı olmayan evler. Bu nedenle kentsel dönüşüm projesine önem veriyoruz” dedi.

“Etüt merkezinde 600 öğrenciye destek veriyoruz”

Yaptıkları projelerle her zaman öğrencilerin destekçisi olduklarını vurgulayan Gültak, “Etüt merkezinde 600 öğrenciye destek veriyoruz. Etüt merkezinde geçen sene eğitim alan öğrencilerimizin 20 tanesi Türkiye’de ilk 10 bin içerisinde yer aldı. Burada ders veren öğretmenlerimiz de çok iyi ve kaliteli eğitim veriyor. Eğitimlerimiz bedava ve herhangi bir ücret almıyoruz. Ayrıca lise son sınıf öğrencilerimiz için de bir dijital platformumuz var. Bu dijital platformda; 500 binden fazla soru var, lise ve ortaöğretim notları var. Soruların videolu anlatımı var. Ayda 1 kez Mersin ve Türkiye genelinde sınavlara girebiliyorsunuz. Bilgisayar ve internet imkanı olmayan ailelerimizin çocukları servislerimizi kullanarak Etüt Merkezi’ne gelebilir, imkanı olan ailelerimizin çocukları da bu dijital platformları kullanabilirler. Bu imkânları biz Akdeniz’de bıraktırabilirsek, sizler çok daha farklı bir hayat yaşıyor olursunuz. Bunun için çalışmak, proje üretmek ve birlikte olmamız lazım” diye konuştu.

Akdenizli kadınlar ise kursların açılmasını sağlayan ve kendilerine bu imkanları sağlayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a teşekkür etti.