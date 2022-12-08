Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evi kursiyeri kadınlar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen ’Demli Sohbetler’ etkinliğinde bir araya geldi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evi kursiyeri kadınlar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen ’Demli Sohbetler’ etkinliğinde bir araya geldi.

Mersin Millet Bahçesi sahil etabında düzenlenen buluşmada Akdenizli kadınlar DJ performansı ile gönüllerince eğlendi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da açık alanda düzenlenen etkinlikte, Akdeniz’in emektar kadınların çay keyfine ve sohbetine ortak oldu. Bazı kadınların kucağında küçük çocuklarıyla katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Mersinlilere kazandırılan Millet Bahçesini anlatarak sözlerine başlayan Gültak; “Burası, Türkiye’nin en güzel ve en büyük millet bahçelerinden birisi. Çeşitli etkinlikler, konserler, gençlerimize yönelik projeler, okullarımızla birlikte programlar ve çocuk şenlikleri düzenliyoruz. Geçmişte atıl kalan bir bölge idi ama şimdi tüm ailelerimiz gönlünce burayı kullanabiliyor” dedi.

“Kadınlar yararına günübirlik şehir dışı gezilerini ilk kez biz başlattık”

Başkan Gültak, Akdeniz’e 12 mahalle kültür ve sanat evi kazandırdıklarını da belirterek buralarda verilen farklı alanlarda mesleki beceri eğitimi ve kurslara binlerce kadının katıldığını söyledi. Kadınlar için hayata kattıkları günübirlik şehir içi ve dışı gezilerden de bahseden Gültak, şöyle konuştu; “Akdeniz’de ilk kez bizim başlattığımız bir projedir. Mahallesinin veya şehrinin dışına çıkmamış kadınları, günübirlik Nevşehir, Hatay ve Gaziantep gibi şehirlerimize veya Mut ve Silifke ilçemize götürüyoruz. Bizden önce de belediyenin servis araçları vardı ama hiç kimse bunu düşünmemiş. Bu gezilerde kadınlar geziyor, eğleniyorlar.”

“Akdenizli kadınlar üretiyor, satıyor, aile bütçesine katkı sağlıyor”

Başkan Mustafa Gültak, mahalle kültür ve sanat evlerine büyük önem verdiklerinin altını çizdi, binlerce kadının meslek sahibi olduğunu ve okuma-yazma öğrendiğini dile getirdi. Sözlerini, “Akdenizli kadınlar üretiyor” şeklinde sürdüren Gültak, “İki tane kooperatifimiz var, üye olmanızı tavsiye ederim. Şu an o kooperatifler üzerinden birkaç mahallemize şeker otu ve moringa ektik. Belediyemizin yanında da kadınların satış stantları var. Yaz mevsiminde kadınları, Silifke’de bulunan kampa götürüyoruz. Denize giriyorlar, farkı etkinliklere katılıyorlar. Pozitif ayrımcılık ilkesiyle Akdenizli kadınları hep ön planda tutmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

"Akdeniz’de artık kavga yok, ayrıştırma yok”

Akdeniz ilçesinin, belediyecilik hizmetleri açısından geçmişte çok ihmal edildiğini vurgulayan Gültak, “Oysa Mersin’in tüm ekonomisi Akdeniz’de dönüyor, para Akdeniz’de kazanılıyor. Nitekim gerçekleştirdiğimiz bu hizmetlerle rant artık Akdeniz’de kalıyor. Birçok mahallemize yeni spor tesisi kazandırdık, eskiyen tesisleri yeniledik. Artık Akdeniz, insanların eğlendiği, rahat ettiği, kavganın olmadığı, kepenklerin kapanmadığı, biber gazlarının sıkılmadığı, insanların etnik kökeni veya inancı nedeniyle ayrıştırılmadığı bir ilçe haline geldi” diye konuştu.

“Akdeniz’in çarpık yapılaşma sorunu ancak kentsel dönüşümle çözülür”

Başkan Gültak, Akdeniz’in en büyük sorununun kentsel dönüşüm olduğunun da altını çizdiği konuşmasında, “Mahallelerimizin yaşadığı sorunu çözmek kentsel dönüşüm projelerinden geçiyor. Başka türlü çözülmez. Çünkü bu mahallerimizde imar yok, iç içe, ruhsatsız inşaatlar yapılmış, hemen hepsi kaçak. Peki, nasıl düzelteceğiz? Mümkün değil. Çay Mahallesi’nde biten evleri gördünüz mü? Burada 415 konut bitti, 215’i hak sahiplerine devredildi, yakında taşınacaklar. Çay Mahallesi’nde kentsel dönüşüm devam edecek. Ardından Çilek’te, Barış, Bahçe ve Turgut Reis mahallelerimiz için de planlarımız var. Modern ve güvenli, doğal gazlı, çocuk oyun parklarının olduğu bir yerde yaşamak istiyorsak kentsel dönüşüm şarttır. İç içe geçmiş kaçak binaları, daracık sokakları, zamanında hep izin verilmiş. Bunları da Çay Mahallesi’nde olduğu gibi düzeltmek istiyoruz" dedi.

Demli sohbetler buluşması devam edecek

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, konuşmasının ardından mahalle kültür ve sanat evlerinden gelerek sohbete katılan kadınların sorularını yanıtladı, taleplerini dinleyip notlarını aldı. Demli sohbetler etkinliği, farklı kültür ve sanat evlerinde verilen kurslara katılan kadınların katılımıyla sürecek.