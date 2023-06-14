Akdeniz Belediyesi, halk sağlığını korumak ve halkın sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını sürdürmek amacıyla temizlik hizmetine aralıksız devam ettiği bildirildi. İlçe genelinde her gün tonlarca çöp toplayıp atık bertaraf tesisine ulaştıran ekiplerin, eskiyen veya zarar gören çöp konteynırlarını da yenisiyle değiştirdiği kaydedildi.

Güçlendirilen personel, araç ve ekipman gücüyle Akdeniz ilçesine bağlı 65 mahalleye 7 gün 24 saat esasıyla aralıksız hizmet verdiği belirtilen Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, ilçe genelinde bulunan zaman içinde eskiyip ömrünü tamamlayan çöp konteynırlarını da yenilemeye devam ettiği ifade edildi. Akdeniz’de, çöp konteynırlarının değişimi çerçevesinde ekipler tarafından insan, araç ve işyeri yoğunluğunun olduğu çarşı merkezindeki caddelerin yanı sıra, vatandaşların talepleri veya ekiplerin incelemesinde, ömrünü tamamladığı veya zarar gördüğü tespit edilen çöp konteynırları yenileri ile değiştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada:" Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz zarar gören ancak yeniden kullanılabilir halde olan çöp konteynırlarını da makine ikmal sahasında tamir edip tekrar vatandaşların kullanımına sunuyor. Böylelikle belediye, büyük bir maliyetten de kurtulmuş oluyor. Mahalle Muhtarları veya mahalle sakinlerinin talepleri sonucu, ihtiyaç duyan her mahalleye yeni çöp konteynırları ulaştırılacak. Öte yandan, ilçe genelinde kullanımda bulunan binlerce çöp konteynerinin ilaçlı tazyikli suyla yıkama işlemini de belirli periyotlarda sürdüren saha ekipleri, akşam saatlerinde de semt pazarlarının yıkama ve temizlik çalışmasını gerçekleştiriyor" denildi.