Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçeye bağlı 65 mahallede çöp konteynırlarını yenileyip, tekrar kullanıma sunuyor. Bu sayede belediye, büyük bir maliyet kaleminden de kurtulmuş olurken, aşırı sıcak havalar nedeniyle ilçe genelindeki tüm çöp konteynırları belli aralıklarla yıkanıp dezenfekte ediliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, güçlendirilen personel, araç ve ekipman gücüyle Akdeniz ilçesine bağlı 65 mahalleye 7 gün 24 saat esasıyla aralıksız hizmet vermeye, vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre hakkını korumaya devam ediyor. İlçe genelinde her gün tonlarca çöpü atık bertaraf tesisine ulaştıran ekipler, zaman içinde yıpranıp zarar gören çöp konteynırlarını da envanterde olması halinde ya yenisiyle değiştiriyor ya da yenileyip tekrar sokaklara koyuyor. Zaman içinde yıpranan ve aşınıp zarar gören çöp konteynırlarını makine ikmal sahasında tamir eden, kaynakla güçlendirip ardından boyadıktan sonra yine alındığı sokaklara bırakan ekipler, Mersin’i de etkileyen aşırı sıcaklar nedeniyle kötü kokular yayılmasını önlemek, sinek haşere ve fare yayılmasını engellemek amacıyla da belirli aralıklarla çöp konteynırlarını dezenfektanlı su ile ilaçlayıp yıkıyor.

İlçe genelinde, 65 mahalle ve binlerce sokakta her gün tonlarca çöpü toplayıp atık bertaraf tesisine ulaştırmaya devam eden ekipler, akşam saatlerinde de semt pazarlarının temizlik, yıkama ve dezenfekte işlemini gerçekleştirip vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre hakkını koruyor.

Ekiplerin, insan ve işyeri yoğunluğunun olduğu çarşı merkezindeki caddelerin yanı sıra, tüm mahallelerde zarar gördüğü tespit edilen çöp konteynırlarını elden geçirilip tamir etmeye, kaynak, lehim ve boyasını yaptıktan sonra alındığı sokağa tekrar koymaya devam edeceği bildirdildi.