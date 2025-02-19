Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, özel olarak tasarlanmış çöp konteyneri yıkama aracı ile mahallelerdeki çöp konteynerlerini periyodik olarak yıkayıp dezenfekte ediyor. Yapılan çalışma ile kötü koku oluşumunun önüne geçilirken, haşere ve mikroorganizmaların üremesi de en aza indiriliyor. Böylece halk sağlığını tehdit edebilecek hastalıkların yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çevre temizliği konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirterek, vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşaması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı. Temiz ve sağlıklı bir çevre için vatandaşlardan da duyarlılık beklediklerini hatırlatan Şener, çöplerin de konteynerlere uygun şekilde atılması konusunda çağrıda bulundu.

Kaynak: İHA