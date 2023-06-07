Akdeniz Belediyesinin ’5-11 Haziran Çevre Haftası’ dolayısıyla düzenlediği etkinlikler çerçevesinde, ilçe genelindeki ilkokullarda eş zamanlı bir şekilde öğrenciler, okullarının avlusu, bahçesi ve civar sokakları temizledi.

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında, ’5 Haziran Dünya Çevre Günü’ çerçevesinde gerçekleşen etkinlik öncesi çocuklara, maske ve eldiven dağıtıldı. Ardından yüzlerce çocuk, neşe içerisinde okullarının avlusu, bahçesi, civar sokaklar ile kaldırımlarda gördükleri atıkları toplayıp poşetlere doldurdu.

5-11 Haziran Çevre Haftası çerçevesinde gerçekleşen ve öğretmenlerin de katıldığı etkinlikler dizisinde, ilkokul çağındaki binlerce çocuğa, temiz, sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşamanın önemi ve gerekliliği konusunda farkındalık oluşturmak hedefleniyor. Öte yandan hafta dolayısıyla, Akdeniz Belediyesi’ne bağlı birimlerin temiz ve sağlıklı çevre hakkının korunması ve sürdürülmesi maksadıyla etkinliklerine devam edeceği belirtildi. Bu maksatla, tüm dünyada nesli koruma altında olan deniz kaplumbağalarının yumurtlama bölgesi de olan Adanalıoğlu ve Kazanlı sahillerinde, 8 Haziran Perşembe günü kalabalık bir katılımla temizlik faaliyetinin de gerçekleştirileceği kaydedildi.