Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ’5-11 Haziran Çevre Haftası’ dolayısıyla nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için uluslararası yasayla tüm dünyada koruma altına alınan caretta caretta deniz kaplumbağalarının da yumurta bıraktığı, vatandaşların denize girmek ve piknik yapmak için uğradığı Kazanlı sahilinde temizlik çalışması yaptı.

Akdeniz Belediyesi, ’5-11 Haziran Çevre Haftası’ etkinlik dizisi çerçevesinde temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre ve doğa için toplumsal farkındalık oluşturan kampanyalarına devam ediyor. Hafta dolayısıyla farklı birçok etkinliğe imza atan ve ortak olan Akdeniz Belediyesi, son olarak nesli tüm dünyada koruma altında olan caretta caretta deniz kaplumbağalarının da üreme alanı olarak kullanıp yumurta bıraktığı Kazanlı sahilinde detaylı bir temizlik faaliyeti gerçekleştirdi.

Toplanan atıklar bertaraf tesisine ulaştırıldı

Mersin Valiliği koordinesinde, ’Dünya ortak evimiz, sıfır atık geleceğimiz’ sloganıyla organize edilen ortak etkinliğe, Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan, Çevre Koruma Kontrol Müdürü Sevinç Gündüz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, okul müdürleri, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. Buluşmada, çevre gönüllüleri, öğrenciler ve kurum temsilcileri ile belediye ekipleri, Kazanlı sahilinde gerek dalgalar sonucu denizden gelen gerekse tarımsal üretim ve insan hareketliliğinden kaynaklı çöpler, tarımsal atıklar, görsel kirlilik oluşturan birikinti ve materyalleri toplayıp poşetlere doldurdu. Sonrasında da yüzlerce poşet dolusu çöp ve atıklar, bertaraf tesisine ulaştırılmak üzere Akdeniz Belediyesine ait çöp taksilere yüklenip sahilden çıkarıldı.