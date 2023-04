Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, “4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü” dolayısıyla ‘Bir Kap Su, Bir Kap Mama’ çağrısıyla, sokakta yaşayan can dostları için farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir etkinliğe imza attı.

Akdeniz Belediyesi tarafından Millet Bahçesi içinde Mersin’e ilk kez kazandırılan sokak hayvanları kısırlaştırma kliniğinde gerçekleşen etkinlikte, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, klinik görevlileri, gönüllüler ve hayvan severlerle buluştu. Kısırlaştırma veya tedavi için kliniğe getirilen veya bölgeyi yuva edinen can dostlarıyla yakından ilgilenen Başkan Gültak, mama ve su vererek onları elleriyle besledi.

Mersin merkez ilçe belediyeleri içinde sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gideren, kısırlaştırma ünitesi olan ve ameliyat sonrası da can dostlarının bakımının yapıldığı tek ünitenin Akdeniz Belediyesinin hizmete açtığını vurgulayan Gültak, "Özellikle Akdeniz ilçemizde kısırlaştırma konusunda çok yoğun bir talep alıyoruz. Veterinerlerimiz, gönüllü çalışanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içinde bu hizmeti veriyoruz. Sokakta yaşayan can dostlarımızı sadece 1 gün değil, her gün koruyor, besliyor ve kısırlaştırıyoruz. Mersin merkezde bu hizmeti yapan da sadece biziz. Lütfen evlerimizin önüne, sokaklarımıza her gün su ve mama bırakalım, onları aç bırakmayalım. Özellikle de çocuklarımıza hayvan sevgisini mutlaka aşılayalım” dedi.

“İki ay boyunca, diğer ilçelerden gelen talepleri de karşılayacağız”

Sadece sokak hayvanlarını beslemek amacıyla hazırladıkları bir aracı da ilçe genelinde hizmete koyduklarını belirten Gültak, "Bugün 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü. Gün dolayısıyla Mersinli hayvan severlerimize bir müjde daha vermek istiyorum. Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerimizden, sokak hayvanlarını kısırlaştırma konusunda çok fazla talep geliyor. Bu nedenle veterinerlerimiz ve gönüllülerin de onayıyla, Mayıs ve Haziran ayları içinde, yani tam 2 ay boyunca randevulu şekilde Akdeniz ilçemiz sınırları dışından gelen talepleri de kabul edeceğiz” diye konuştu.

"Sokakta yaşayan canlar için yüzlerce yuva ve kulübe ürettik"

Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin yanı sıra kuşlar ve güvercinler için de yuva ile beslenme alanları oluşturduklarını aktaran Gültak, "Hayatımızı paylaştığımız can dostlarımızı kışın soğuktan, yazın sıcaktan korumak için ekiplerimiz tarafından üretilen 423 köpek kulübesi ile 247 kedi kulübesini ilçemizin farklı yerlerine yerleştirdik. Ayrıca yüzlerce ağacımıza kuş yuvaları koyduk. Dileyen hayvan severlere de kulübe ve yuva hediye ediyoruz” ifadelerini kullandı.