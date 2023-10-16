Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, ilçe merkezindeki ağaçlarda budama çalışması gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesi, bir yandan ilçede yeşil alan varlığını arttırırken, mevcut yeşil alanlara yönelik bakım ve yenileme çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Park Bahçeler Müdürlüğü, yeşil dokunun mevsimsel koşullara bağlı olarak daha sağlıklı yenilenmesi ve gelişebilmesi amacıyla ilçe genelindeki ağaçların budama çalışmalarına hız verdi. Ekipler, hazırladıkları plan ve program çerçevesinde ilçe genelindeki cadde, sokak, meydan ve orta refüjlerde bulunan ağaç ve çalıları budayıp trafikte oluşabilecek aksaklıkların önüne geçiyor, çalışmalar sayesinde sürücülerin de görüşünü kolaylaştırıyor.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

Son olarak Yeni Mahalle sakinlerinin talebi üzerine kovalı araç ve traktör yardımıyla vatandaşların balkon ve penceresini kapatan, yer yer can güvenliğini tehdit eden ağaç dallarını budayan park bahçeler ekipleri, hem ağaçlara soluk aldırdı hem de sokağın çehresini değiştirdi. Sokaklarında gerçekleşen çalışmaları memnuniyetle takip eden Yeni Mahalle sakinleri, bu konudaki taleplerini kısa sürede yerine getirilmesini sağlayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.