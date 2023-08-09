Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, tarımsal üretimin yoğun olduğu yerleşim yerlerinden biri olan Iğdır Mahallesi’nin bahçe yollarında, kilometrelerce uzunlukta sathi asfalt kaplama çalışması yapıldığı bildirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, soğuk asfalt ve sathi kaplama çalışmalarına hız veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, finişer, silindir ve kamyon gibi iş makineleri desteğiyle, ilçeye bağlı Iğdır Mahallesi’nin bahçe yollarının önce tesviye ve dolgusunu yaptı, ardından sathi asfaltla kaplayıp vatandaşların ulaşımını kolaylaştırdı.

Bölgeye sunulan hizmet sayesinde, başta narenciye olmak üzere hem bölgede yetiştirilen ağaçlar ve ürünler toz ve toprağa maruz kalmaktan kurtuluyor, hem de tüccarların bölgeye ulaşımı kolaylaştığından çiftçiler daha çok kazanıyor.

“Ürünlerimiz daha da değerlenecek”

Iğdır Mahallesi sakinlerinden Musa Şeker, “Bu yollarımız taşlı ve topraklı yollardı. Arabayla, traktörle giderken yavaş yavaş giderdik. Ağaçlarımız da hep toz olurdu. O da hastalık yapıyordu. Bu hizmeti mahallemize sağlayan belediye başkanımızdan ve çalışan ekiplerden Allah razı olsun. Artık bütün bahçe yollarımız asfalt oldu. Tüccarlar da daha önce ürünlerimizi daha ucuza alıyordu.

“Başkanımız bize verdiği sözünü yerine getirdi”

Iğdır Mahalle Muhtarı Yunus Güneş ise konuşmasında, “Belediye Başkanımız Mustafa Gültak, bize bir söz vermişti ve işte bugün sözünü yerine getiriyor. Yapılan çalışma ile mahallemizde 8 kilometre uzunluğundaki yolumuzda asfalt kaplama çalışması yapılıyor. Hizmet sayesinde köyümüzün bağları, bahçeleri tozdan kurtuluyor. Bahçe yollarımızı böyle güzelleştirdiği için başkanımıza ve personeline, mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Akdeniz’e hizmet için yola çıktık”

Bölgede yapılan çalışmalar hakkında değerlendirme yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz’i değiştiren, vatandaşların hayatını kolaylaştıran hizmetlerin artarak süreceğinin altını çizdi. “Akdeniz’e hizmet için yola çıktık” diyen Gültak; “Akdeniz’in yollarını baştan sona yeniliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, ilçemiz genelinde asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Iğdır Mahallesi’nde gerçekleştirilen sathi asfalt kaplama hizmeti ile bu bölgemizde faaliyet gösteren üreticilerimizin bağ ve bahçe yollarında yaşadıkları ulaşım ve nakliye sıkıntılarını ortadan kaldırmış olduk” şeklinde konuştu.