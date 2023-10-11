Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Karacailyas Abdullah Şahutoğlu Mahallesi’nde, 3 kilometreyi aşkın bahçe ve sera yolu üzerinde sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi.

Fen işleri ekiplerinin belediye envanterine kazandırılan kombili araç ve silindir desteğiyle gerçekleştirdiği soğuk asfalt serimini yerinde inceleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Vatandaşlarımıza sözünü verdiğimiz hizmetleri hayata geçiriyoruz. Onun da mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada 3 kilometrenin üzerinde soğuk asfalt döküyoruz, birkaç gün içerisinde de tamamlanacak. Bahçe ve sera aralarındaki bütün yolları soğuk asfalta çeviriyoruz. Daha önce bu yollara mucur döküyorduk. Fakat mucur her sene yok oluyordu, milli servet boşa gidiyordu. Soğuk asfalt ise ömrü en az 5-6 sene olan daha sağlam bir asfalt türü. Bir faydası da şu; bu bölgedeki toz, toprak artık vatandaşı rahatsız etmeyecek. Ayrıca bahçelerde hastalık oluyordu. Bunun da önüne geçiyoruz. Kısacası, soğuk asfalt serimimiz devam ediyor. İki yıl içinde 150 kilometrenin üzerinde bahçe arası ve sera arası yolları soğuk asfalta çevirmiş olduk. Bu da ilk kez bizim dönemimizde gerçekleşiyor” dedi.

“Toz, toprak sıkıntımız ortadan kalktı”

Bölgeye sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Abdullah Şahutoğlu Mahallesi Muhtarı Muhsin Kutlu ise “Mahalleli olarak burada tozdan, topraktan dolayı ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Bu sıkıntılarımız ortadan kaldırıldı. Mahallemizde gerçekleşen çalışmalardan dolayı Başkanımız Mustafa Gültak ve ekibine bütün mahalle sakinlerimiz adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.