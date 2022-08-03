Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez-kırsal ayırımı yapmadan ihtiyaç duyan her mahallede asfalt yama, kaldırım, kilitli parke taşı ve bordür yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez-kırsal ayırımı yapmadan ihtiyaç duyan her mahallede asfalt yama, kaldırım, kilitli parke taşı ve bordür yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede ekipler, Bahçe, Güneş, Nusratiye, Üçocak ve Hal mahallesinin muhtelif sokaklarında kilitli parke taşı ve kaldırım tamiratı çalışması yaptı. Huzurkent Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk büstü ve çevre duvarını da boyayıp yenileyen ekipler, Çankaya Mahallesi’nde vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla koruma altındaki tarihi bir binanın, özellikle küçük çocuklar için tehlike arz eden açık yerlerini kapattı. Millet Bahçesinde yer alan sokak hayvanlarını kısırlaştırma kliniğinin dış cephesini boyayan ekipler, Müftü Deresi Yürüyüş Yolu üzerinde bank, kamelya ve kulübe boyama çalışması gerçekleştirdi.

Hizmet araçları ve çöp konteynırları tamir ediliyor

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ayrıca, Nusratiye Mahalle Muhtarlığına yapılan platform merdiven basamaklarını boyadı, Nebi Eyyubi Türbesinin jiletli tel montajını yaptı. Huzurkent Mahalle evinin çevre duvarları ile demir aksamını boyayan ekipler, Çay Mahallesi Spor Tesisinde kaynak işleri gerçekleştirdi. Turgutreis Mahalle evinin iç kısmında boya çalışması da yapan fen işleri ekipleri, belediyenin teknik hizmet birimleri atölyesinde de çöp konteyner tamiratı ve araçların kaynak işlerini gerçekleştirip belediye bütçesine katkı sağlıyor.