Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bağlı ekipleri, ihtiyaç duyan sokak ve yollarda asfalt yama, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışmalarına hız verdi.

Personel gücünün yanı sıra araç-gereç ve teçhizat yönünden de güçlendirilen Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, hazırladığı plan ve program çerçevesinde eksikliği olan her mahalleye hizmet ulaştırıyor. Aralıksız süren hizmetler sayesinde bir yandan Akdeniz’in çehresi değişiyor, mahalle sakini vatandaşların da gündelik hayatta karşılaştığı sıkıntılar ortadan kaldırılıyor.

Bu çerçevede Müfide İlhan Mahallesinin farklı sokaklarında kilit taşı döşeme ve bordür serimi yapan ekipler, Karacailyas Mahallesi Deliçay Sokak üzerinde de kaldırım yenileme çalışması gerçekleştirdi. Huzurkent Bahşiş Mahallesi’nin kaldırım kilit taşlarını yenileyen fen işleri ekipleri, Hamidiye Mahallesi’nin çeşitli sokaklarında da yine kilit taşı ve kaldırım tamiratı yaptı.