Mersin’de Akdeniz Belediyesinin başlattığı ’Hoş Geldin Bebek Projesi’ ile 5 bin 352 aileye ulaşıldığı bildirildi. Proje ile deprem felaketi nedeniyle Mersin’e göç eden bebekli annelere de hoş geldin bebek çantası hediye edildiği belirtildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın talimatıyla, 2020 yılı başında hayata geçen ’Hoş Geldin Bebek Projesi’ ile ilçe genelinde ulaşılan ailelerin sayısı her geçen gün arttığı aktarıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen proje sayesinde ulaşılan aile sayısı 5 bin 352 oldu. Ayrıca, Mersin’e göç eden afetzede 40 anneye de ulaşılarak hoş geldin bebek çantası hediye edildi.

"Bu yıl içerisinde en az 2 bin bebeğe ulaşmayı hedefliyoruz"

Zaman zaman aileleri ziyaret ederek, annelere hoş geldin bebek çantası hediye eden Başkan Gültak, Mersin’de bu güzel ve örnek projeyi başlatan ilk belediye olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Projeyi ilk başlattıkları 2020 yılında dünyaya gözlerini açan bebeklerin bugün 3 yaşını geçtiğini belirten Başkan Gültak, "Hayata geçirdiğimiz örnek projemiz sayesinde annelere ulaşıyor, hem onların hem de bebeklerinin birçok ihtiyacını karşılayan çantayı kendilerine hediye ediyoruz. Aile, toplumun çekirdeği ve en önemli birimidir. Özellikle ilk kez anne olan ebeveyne bu desteğin verilmesini önemsiyor, yüklerini bir nebze hafifletiyoruz. En mutlu günlerinde, anne ve babaların yanında olmayı sürdüreceğiz. Zira bu yıl içinde en az 2 bin bebeğimize ulaşmayı hedefliyoruz. Böylelikle 4 yılda Akdeniz’de ulaştığımız bebek ve aile sayısı 7 bine ulaşmış olacak” şeklinde konuştu.

Projeden duydukları memnuniyeti dile getiren Akdenizli aileler de, Hoş Geldin Bebek Projesini başlatarak diğer yerel yönetimlere de örnek olan Başkan Gültak’a teşekkür etti. Hediye edilen çantada, biberondan emziğe, mamalara, bebek bezinden çeşitli hijyen ürünlerine kadar, bebeğin ve annenin ihtiyaç duyduğu pek çok ürünün bulunduğu kaydedildi.