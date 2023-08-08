Mersin Akdeniz Belediyesi Evlendirme Memurluğu, baştan sona yenilenen yüzüyle resmi nikahları kıyıp dünya evine girmek isteyen çiftlerin nikah işlemlerini ücretsiz gerçekleştiriyor. Akdeniz ilçesinde, 4,5 yıllık süre zarfında 9 binin üzerinde çiftin nikahı kıyıldı.

Akdeniz Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından, 2019 yılı yerel seçimlerinin üzerinden geçen 4,5 yılda 9 bini aşkın çiftin resmi nikahı kıyıldı. Metropol binası içinde hizmet veren evlendirme memurluğunda, 2019 yılında 2 bin, 2020 yılında bin 800, 2021 yılında bin 989, 2022 yılında 2 bin 120 çiftin resmi nikahı kıyıldı. Sadece bu yılın ilk 8 ayında Akdeniz ilçesinde ikamet eden bin 100 çift, nikah defterine imza atarak hayatlarını birleştirdi. Akdeniz Belediyesi, 2020 yılındaki koronavirüs salgını sırasında pandemi şartlarını gözeterek, başvuran çiftlerin nikâh işlemlerini gerçekleştirmeye devam etti.

“Tüm nikah işlemleri tamamen ücretsiz”

En mutlu günlerinde de vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, baştan sona yenilenerek hizmete sunulan evlendirme memurluğu nikah salonunda hayatlarını birleştirmek isteyen çiftlere yardımcı olduklarını söyledi. Çiftlerin, yasa gereği sadece evlilik cüzdanının ücretini ödediğini hatırlatan Gültak, “Tamamen ücretsiz olan resmi nikâh işlemlerimiz için başvuran çiftlerimiz, gerekli resmi belgelerini tamamlamaları halinde görevli personelimiz tarafından kendilerine yardımcı olunmakta, gün verilerek sonrasında nikâhları ücretsiz kıyılmaktadır” dedi.

“Aile, toplumu ayakta tutan en önemli yapıdır”

31 Mart 2019 yılındaki yerel seçimlerin üzerinden geçen yaklaşık 4 buçuk yılda, 9 bini aşkın çiftin resmi nikahının kıyıldığını kaydeden Gültak, bu yılın sonuna doğru sayının 10 bini bulacağını tahmin ettiklerini dile getirdi. Aile kavramının önemine de dikkat çeken Gültak, “Aile, toplumu ayakta tutan en önemli çekirdek yapıdır. Zira aile kurumu, taşıdığı kültürel ve tarihi mirası, sahip olduğu değerleri yönünden alternatifi olmayan kutsal bir kurumdur. Çünkü aile, geleceğimiz olan çocuklarımızın yetiştirilmesi, yeni kuşaklara kültürel ve tarihsel değerlerimizin geleceğe iletilmesinde bir köprüdür. Bu nedenle aile kurumunu korumak için bizler de üzerimize düşeni yapacağız. Akdeniz Belediyesi olarak hayatın her anında vatandaşlarımızın yanında olmaya, hayatlarını güzelleştirmeye devam edeceğiz. Hayatlarını birleştiren tüm çiftlerimize ömür boyu sağlık ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.