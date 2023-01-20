Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında Akdeniz’de 3.8 büyülüğünde depren meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında Akdeniz’de 3.8 büyülüğünde depren meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.37’de Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Antalya’nın Alanya ilçesine açıklarında meydana gelen deprem yerin 58,37 km derinliğinde gerçekleşti. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Sabah saatlerinde depremi hisseden vatandaşlar, “Hafif sallandık çok şiddetli değildi ama yine de hissettik” dedi.