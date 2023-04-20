Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının son gününde de ilçe sınırlarında faaliyet gösteren patiseri, pastane, baklava imalathaneleri ile fırınlarda hijyen, temizlik ve fiyat-etiket denetimi yaptı.

Halk sağlığının korunması ve sürdürülmesi için 7/24 hizmet veren Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayının son gününde, ilçe sınırları içinde üretim ve satış yapan pastane, patiseri ve fırınlarda denetim yaptı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu’nun da katıldığı denetimler esnasında; evraklar yönünden esikleri tespit edilen veya genel hijyen ve temizlik kurallarına uymadığı, satılan ürünlere fiyat-etiket koymadığı görülen bazı işletme sahiplerine ’Kabahatler Kanunu’ gereği, bin 295 lira idari para cezaları uygulandı.

İşyeri sahipleri ve çalışanlara, özellikle hijyen, genel temizlik ve gıdaların sağlıklı koşullarda saklanması konularında büyük hassasiyet göstermeleri noktasında uyarılarda bulunan Zabıta Müdürü Sivaslıoğlu, denetimlerin tekrarında aynı eksikler ve sıkıntıların tespiti halinde, işletmeleri mühürleyip kapatma cezası verecekleri yönünde işyeri sahipleri ve çalışanlara uyarılar yaptı.