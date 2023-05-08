Akdeniz Üniversitesi, Sağlıkta Dijital Teknolojiler başlığı ile YÖK’ün açıkladığı öncelikli alanlarda uzmanlaşan 25 üniversite arasında yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi’ne seçilen üniversiteleri ve alan başlıklarını açıkladı. 15 bilim alanında 25 devlet ve vakıf üniversitesinin ilgili bölüm veya programlarına öncelikli alan misyonu verilmesi kararlaştırılırken, Akdeniz Üniversitesi de bu çerçevede Sağlıkta Dijital Teknolojiler başlığı ile YÖK’ün açıkladığı öncelikli alanlarda uzmanlaşan 25 üniversite arasında yer aldı.

121 üniversite değerlendirmeye alındı

Desteklenecek öncelikli bilim ve Ar-Ge alanlarının belirlenmesi için 11. Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikli sektör, alan ve alt alanlar, üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizi raporları, öncelikli ve kilit teknolojilerde teknoloji yol haritaları, ilgili kurum ve kuruluşların Ar-Ge ve yenilik konuları gibi çeşitli rapor ve politika dokümanları incelendi. Bu çalışmanın ardından, 43 devlet üniversitesi ve 78 vakıf üniversitesi değerlendirmeye alındı. Bu alanlarda uzmanlık ve yetkinlik gösteren bölüm veya programların 2018-2022 tarih aralığındaki yayın ve atıf performansları TÜBİTAK tarafından hazırlanan Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi Raporu çerçevesinde değerlendirilerek 25 üniversite belirlendi.

“Sağlıkta öncü olmaya devam edeceğiz”

Yükseköğretim Kurulu tarafından öncelikli alanlarda uzmanlaşan 25 üniversite arasında Sağlıkta Dijital Teknolojiler başlığı konusunda aldıkları desteğin sevindirici olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi’nin sağlık alanında öncü rolünü sürdüreceklerini belirtti. Akdeniz Üniversitesi’nin özellikle organ nakli konusunda Türkiye ve dünyada ilklere imza attığını hatırlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Sağlık alanında öncü çalışmalarla kendini kanıtlamış bir üniversiteyiz. Ancak teknoloji her geçen gün daha da ilerliyor ve dijital teknolojiler sağlık alanında önemli fırsatlar barındırıyor. Biz de bu dönüşümü yakalamak ve bu alanda söz sahibi olmak için çalışıyoruz. Üniversite olarak bu konuda iddialıyız” dedi.

“Sağlıkta dijital teknoloji çalışmaları hızlanacak”

Bilimsel Araştırma Vadisi projesi ilgili çalışmalarının da devam ettiğinden bahseden Rektör Özkan, “Bu çerçevede Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Araştırmaları Laboratuvarı, Gen ve Hücre Tedavi Laboratuvarı, Tıbbi Mikrobiyal Ürün Üretimi, Yapay Zekâ Laboratuvarı, GMP laboratuvarları, ileri cerrahi işlemlerin yapılabildiği hayvan laboratuvarı ile yapay zekâ destekli ileri sağlık araştırmaları yapılabilecek. Bu sayede Ar-Ge çalışmalarımızda büyük bir ilerleme kaydedileceğine ve ileride aşı, kanser aşısı, yapay organ, yapay zekâ tabanlı ilaç üretebilecek seviyelere geleceğimize inanıyorum. YÖK tarafından Sağlıkta Dijital Teknolojiler başlığında destek almamızın da bu alandaki çalışmalarımıza önemli bir katkı sağlayacak” diye konuştu.