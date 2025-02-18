Akdeniz Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) tarafından "Öğrencilerini Kariyer Gelişiminde En Etkin Şekilde Destekleyen Üniversite Ödülü"ne layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından bu yıl "Yeteneğe Dayalı Kalkınma" temasıyla gerçekleştirilen 3. İstanbul İnsan Kaynakları Forumu, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, protokol ve STK üyeleri katıldı.

Geniş katılımla gerçekleşen İstanbul İnsan Kaynakları Forumu kapsamında, Akdeniz Üniversitesi, Kariyer Merkezi, Ulusal Staj Programı, Yetenek Kapısı ve Kariyer Planlama Dersleri ile öğrencilerine sunduğu kapsamlı destekler nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) tarafından "Öğrencilerini Kariyer Gelişiminde En Etkin Şekilde Destekleyen Üniversite Ödülü"ne layık görüldü. Bu prestijli ödül, CBİKO Başkanı Doç. Dr. Salim Atay tarafından Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’a takdim edildi.

Kariyer fuarı ev sahipliği

Akdeniz Üniversitesi, son yıllarda öğrencilerinin kariyer gelişimine destek veren çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Kariyer Merkezi koordinasyonunda bu yıl 3. Kez Güney Kariyer Fuarı’na (GÜNKAF’25) ev sahipliği yapmaya hazırlanan Akdeniz Üniversitesi’nin geçen yıl ev sahipliği yaptığı fuarda, 240 işveren ve 2 binden fazla katılımcı bir araya gelmişti. Bu yıl 24-25 Şubat 2025 tarihlerinde Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Güney Kariyer Fuarı’na 8 üniversiteden 60 binin üzerinde öğrenci ve mezunun fuara katılımı öngörülüyor. GÜNKAF, bölgedeki en büyük kariyer etkinliği olma özelliğini taşıyor. Etkinlik kapsamında, öğrenciler ve mezunlar iş ve staj başvuruları yapabilecek, çeşitli eğitimler, atölye çalışmaları, yarışmalar ve mülakat simülasyonlarına katılabilecekler.

Akdeniz’de ulusal staj programı

Öğrencilerin teorik bilgilerini pratik deneyimlerle pekiştirmelerini amaçlayan Ulusal Staj Programı, Akdeniz Üniversitesi’nde büyük bir başarıyla uygulanıyor. Bu program kapsamında, öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj yaparak mesleki deneyim kazanıyor ve iş dünyasına hazırlıklı bir şekilde adım atıyorlar.

Yetenek kapısı ile mezuniyet sonrası iş bulma kolaylığı

Yetenek Kapısı platformu ise öğrencilerin işverenlerle doğrudan iletişim kurmalarını sağlayarak, kariyer fırsatlarına erişimlerini kolaylaştırıyor. Bu sayede, öğrenciler mezuniyet öncesi ve sonrasında iş bulma süreçlerinde önemli avantajlar elde ediyor.

Kariyer Planlama Dersleri

Kariyer Planlama Dersleri ile öğrencilerin kariyer hedeflerini belirlemeleri ve bu doğrultuda stratejiler geliştirmeleri destekleniyor. Bu dersler, öğrencilerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sunarak, iş hayatında başarılı olmaları için gerekli donanımı kazanmalarını sağlıyor.

Kariyer yolculuğuna kariyer merkezi desteği

Akdeniz Üniversitesi Kariyer Merkezi, mezunlara ve öğrencilere sunduğu iş imkanlarıyla da dikkat çekiyor. Kariyer Merkezi, Yetenek Kapısı üzerinden 2 binden fazla işveren tarafından sunulan iş ve staj imkanlarını öğrenciler ve mezunlarla buluşturuyor. Ayrıca, eğitim videoları ve etkinliklerle öğrencilerin kariyer yolculuklarına destek olunuyor.