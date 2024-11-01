Turizmin merkezi Antalya’da Akdeniz Üniversitesi, Ticaret Bakanlığı desteği ile sağlık turizmi ve yabancı dil eğitimi verecek. Deneyimli ve uzman eğitim kadrosuyla verilecek sağlık turizmi eğitiminin yanı sıra İngilizce, Almanca ve Rusça olmak üzere 3 farklı dilde yabancı dil eğitimi sunulacak.

Akdeniz Üniversitesi ile Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü arasında sağlık turizmini güçlendirecek protokol imzalandı. Protokol kapsamında Akdeniz Üniversitesi tarafından sağlık kuruluşlarının ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının istihdam ettiği personele yönelik yabancı dil ve sağlık turizmi eğitimi sunulacak.

Bakanlık teşviki

Konuyla ilgili bilgi veren Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SATTMER) Müdürü Doç. Dr. Yakın Ekin, Ticaret Bakanlığı tarafından 2022 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan 5448 sayılı hizmet ihracatının tanımlanması, sınıflandırılması ve desteklenmesi hakkındaki karar kapsamında Ticaret Bakanlığı ile protokol imzalandığını ve bu protokol ile Akdeniz Üniversitesinde sağlık turizmi eğitimi ve yabancı dil eğitimi vereceklerini söyledi. Verecekleri eğitimin Ticaret Bakanlığı teşvikiyle verileceğini bu konuda özel şirketlerin, üniversitelerin verdiği eğitim veya sertifika programlarından farklı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yakın Ekin, “Bu eğitimin özelliği Ticaret Bakanlığı tarafından destekleniyor olması. Eğitimimize Türkiye genelinden sağlık turizmi yetki belgesi olan ve orada çalışan personeller başvurabilecek. Eğitim alan ve sonunda başarılı olan personele, ödediği miktarın yüzde 60’ı Ticaret Bakanlığı tarafından iade edilecek. Ticaret Bakanlığı özel önem verdiği sağlık turizmine yönelik böyle bir teşvik sağlıyor” dedi.

Yüz yüze ve uzaktan eğitim imkânı

Merkez olarak sağlık turizmi konusunda 2018 yılından bu yana eğitim tecrübeleri olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ekin, “Biz bu eğitimi merkez olarak uzun zamandır yapıyoruz. İmzaladığımız protokol ile Ticaret Bakanlığından 17 Ekim’de onay geldi. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. 2025 yılı itibarıyla eğitim duyurularımızı yapacağız. Eğitimlerimiz toplamda 62 ders saati, yaklaşık 6 hafta sürecek. Katılımcılar programa göre uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ya da ikisini birden tercih edebilir. Tüm Türkiye genelinden katılımcılara açığız. Sağlık Turizmi yetki belgesi olan kuruluşların çalışanları başvurabiliyor. Bireysel başvuruya da açık ama teşvik kapsamında değil” diye konuştu.

“Nitelikli personel önemli”

Sağlık turizminin önemli bir alternatif turizm türü olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ekin, "Kitle turizmine alternatif olarak ortaya konan turizm türlerinden biri ve yüksek gelir grubuna sahip tüketicilere yönelik bir turizm türü. Örneğin geleneksel turist 500 euro harcıyorsa sağlık turisti bin 500 euro harcıyor. Bu nedenle önemli. Ayrıca Antalya’ya 15 milyon turist geliyor hedef 20 milyon. Hepsini tek bir sezona sığdırmak yerine turizm türlerinin çeşitlendirilmesi lazım. Alternatif turizmi çeşitlendirmek, mevsimselliği yenmek, 12 aya yaymak, sezonluk turizmi aşmak açısından da sağlık turizmi önem arz ediyor. Turizm türlerinin çeşitlendirirken de nitelikli personele ihtiyacımız var. Yabancı dil bilmek, mesleki terminolojiye, yasal boyutlarına hakim olmak lazım. Bu nedenle bu eğitim çok önemli” ifadelerini kullandı.

Turizm kentinde eğitim

Bir turizm kenti olarak sağlık turizminde de avantajlı olduklarını söyleyen Doç. Dr. Ekin, İstanbul, Ankara, Samsun, Bartın, İzmir gibi çok az sayıda şehirde bu eğitimin olduğunu ancak Türkiye’de bu iki eğitimi birlikte veren yedi üniversiteden biri olduklarını ifade etti. Multidisipliner bir program hazırladıklarını söyleyen Doç. Dr. Ekin, “Turizm Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Serik İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Finike Meslek Yüksekokulundan hocalarımızın iş birliği ile eğitim verilecek. Bizim hedefimiz bu işin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılması. Bu konuya özel önem veren ve bize her zaman destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Rektör Yardımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

3 dilde eğitim imkânı

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Demir de protokol kapsamında Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu koordinatörlüğünde İngilizce, Almanca ve Rusça olarak 3 farklı dil eğitimi vereceklerini söyledi. Doç. Dr. Kemal Demir, “Uzman öğretim elemanı kadromuzla sağlık turizmine yönelik mesleki yabancı dili etkin kullanabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan bir program hazırladık. Eğitim programı 60 saatten oluşmaktadır. Eğitim içeriği İngilizce, Almanca ve Rusça olarak hazırlandı. Sağlık turizminin sertifika programlarında çoğunlukla İngilizce eğitimi olur, biz buna ek olarak Almanca ve Rusça dil öğretim programlarıyla 3 farklı dilde eğitim sunmuş olacağız. Seviye tespit sınavına göre gruplar oluşturulacak ve öğretim programı sınıfın seviyesine göre sağlık turizmine yönelik hazırlanmaktadır. Dersler yüz yüze, çevrim içi olarak yapılabilecek” açıklamasında bulundu.