Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, devlet korumasındaki çocukların sağlık, eğitim ve gelişim süreçleri desteklenecek.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Antalya Valiliğinde düzenlenen törende protokol, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen tarafından imzalandı.

"Kamu kurumları arasındaki iş birliği önemli"

İmza töreninde konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, iş birliğinin önemine vurgu yaparak, protokolün daha geniş alanlara yayılması gerektiğini belirtti. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversitenin kamu-özel iş birliklerine olduğu kadar, kamu kurumları arasındaki iş birliklerine de büyük önem verdiğini ifade etti. Devlet korumasındaki çocuklarla her zaman yakından ilgilendiklerini belirten Rektör Özkan, bu iş birliğinin çocukların gelişimi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Tanı ve tedavileri öncelikli olarak yapılacak

İmzalanan protokolle Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlardan hizmet alan 0-18 yaş arasındaki çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal ve psikolojik alanlardaki gelişimleri ile ilgili ihtiyaçları belirlenerek tanı ve tedavileri öncelikli olarak yapılacak. Ayrıca İl Müdürlüğüne bağlı kurumlardan bağımlılık ile ilişkili sebeplerle Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yönlendirilenlerin işlemlerinin öncelikli olarak yapılması, fiziksel, bilişsel, sosyal ve psikolojik alanlardaki gelişim bozuklukları ve gelişim gerilikleri konularındaki ihtiyaçları belirlenerek takipleri periyodik aralıklarla yapılması planlanıyor.

Hizmet sunan personele yönelik eğitimler

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan diğer çocukların sağlık hizmetlerine hızlı ve etkin olarak ulaşımlarının sağlanarak teşhis ve tedavilerinde yataklı hastalara öncelik verilerek yapılacak. Protokolle Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda hizmet alan çocuk, ergen, engelli çocuk ve hizmet sunan personele yönelik eğitimler gerçekleştirilmesi; saha çalışmaları bazında İş birliğine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor.