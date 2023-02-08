Akdeniz Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesine, ülke genelinde başlatılan yardım kampanyasına katkı veriyor.

Akdeniz Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesine, ülke genelinde başlatılan yardım kampanyasına katkı veriyor.

Yaşanan deprem sonrasında ivedilikle oluşturulan yardım kampanyasının ardından Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde toplanan yardımlar Kahramanmaraş ve Hatay’a ulaştırılmak üzere yola çıkıyor. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, personeli ve vatandaşlar tarafından toplanan su, battaniye, yatak, yorgan, çadır, mat, mont, ayakkabı, ısıtıcı, bebek bezi gibi malzemeler tırlara yüklenerek yola çıkacak.

"Önemli olan yardımların doğru istiflenmesi"

Yardım çalışmalarını katılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Herkesin sorumluluğu var. Herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Ciddi bir afetle karşı karşıyayız. Biz elimizden gelenin ne olacağını deprem bölgeleri ile irtibata geçerek öğrendik. En çok ihtiyaç duyulan şeylerin çadır, battaniye, su ve konserve olduğunu öğrendik ve temin ettik. Her gün mümkün mertebe en az bir tır buradan göndermeyi planlıyoruz. Burada önemli olan şey yardım kolilerinin istiflenip üzerine doğru bir şekilde yazılması ve doğru yere iletilmesi. Onun içinde öğrencilerimiz ve personelimiz çaba sarf ediyor. İnşallah en kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaşır. Deprem bölgesinde yakınlarından haber alamayanlar umarım kısa zamanda haber alırlar” dedi.

"AÜ doktorları bölgede"

Öğrencilerinde yardım çalışmalarında aktif rol almak için talepte bulunduğunu söyleyen Rektör Özkan, “Deprem bölgesinden aldığımız bilgiler arama kurtarma konusunda tecrübeli insanları sahada istiyorlar. Tecrübesi olmayanlar maalesef yük teşkil ediyorlar. Bu yüzden burada önemli olan şey ciddi olarak uzman isimlerin bölgede olması. Bölgeye destek olmak için diğer illerimizde yardım kampanyalarına yardımcı olmak daha büyük bir katkı sağlamaya vesile olacaktır” şeklinde konuştu.

Rektör Özkan ayrıca bölgeye Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nden de alanında uzman olan cerrahlar, travmatolog ve acil arama kurtarma ekiplerini de deprem bölgesine gönderdiklerini sözlerine ekledi.