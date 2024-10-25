Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Antalya Türk Ocağı iş birliği ile büyük Türk düşünürü Ziya Gökalp’in vefatının 100’ncü yılı dolayısıyla ‘Ziya Gökalp Paneli’ düzenlendi.

Antalya’da, Ziya Gökalp’in vefatının 100’ncü yılı münasebetiyle ‘Ziya Gökalp Paneli’ gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde gerçekleşen panel açılışında konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, “40 yıldır devam eden terör eylemlerine karşı bu millet bölünme ve parçalanma yaşamıyor ise bunun sebebini Cumhuriyetin kurucu değerlerinde aramak lazım. Bu değerlere göre Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. Bu ötekileştirmeyen tanımın, milletimizi birleştirici gücün mimarını aradığınız zaman Ziya Gökalp’i buluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Teknoloji kadar sosyoloji de önemli”

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen ise bir mühendis olduğunu ancak kişisel merakı nedeniyle sosyoloji alanında da lisans eğitimi aldığını belirterek, “Bu dönemde Ziya Gökalp’i ve Osmanlı döneminin son yüzyılını okuduğum zaman Türklük şuuru, Turan idealizmi gibi konularda fikir geliştiren aydınlarımız olduğunu görmek beni çok etkilemişti. Günümüzde de bazen karşılaştığımız sorunların çözümü noktasında bu tür fikir insanlarına ihtiyaç duyuyoruz. Bir mühendis olarak elbette teknolojik gelişmeleri takip etmenin ve yüksek teknoloji geliştirmenin öneminin farkındayım. Ancak tüm bunları yaparken de sosyolojik değişimleri ve gelişimleri göz ardı etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bilimin öncülüğünde fikir dünyamızı ve kültürel değerlerimizi zenginleştirmeliyiz. Bu alanda en az diğer alan kadar çalışmalar yapmamız gerektiği kanaatindeyim” diye konuştu.

“Millet bilincimizin oluşmasında önemli bir rol oynamıştır”

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurşen Adak da konuşmasında, Ziya Gökalp’in Türk kültürü ve düşünce tarihi üzerindeki etkilerini vurgulayarak, “Ziya Gökalp, millet bilincimizin oluşmasında önemli bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasında bir yandan ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartma gayretini gösterirken bir yandan da kendi öz kültür ve değerlerimize yabancılaşmadan bunu gerçekleştirmenin çabasını göstermiştir" ifadelerini kullandı.

“Gökalp’i bu yıl gençler anlatacak”

Türk Ocağı Antalya Şube Başkanı Abdullah Uysal ise Ziya Gökalp’i anlamadan Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin temel ilkelerini anlamanın mümkün olmadığını belirtti. Uysal, Ziya Gökalp’i iyi anlayabilmek için Osmanlı Devleti’nin son yüzyılını iyi okumak gerektiğini ifade etti. Panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Uysal, “Bu yıl bir değişiklik yapmak istedik. Ziya Gökalp’i akademisyenler değil, öğrenci arkadaşlarımıza gençlerin anlatmasını istedik. Genç arkadaşlarımız sunumlarını gerçekleştirecekler” dedi. Panelin moderatörlüğünü üstlenen Dr. Emekli Albay Suat Akgül, katılımcılara Ziya Gökalp’in yaşamı ve eserleri hakkında bilgi verdi. Panel, Ziya Gökalp’in fikirleri ve mirasının tartışıldığı oturumla sona erdi. Katılımcılar, Türk düşünce dünyasının önemli isimlerinden birini anmanın gururunu yaşadı.