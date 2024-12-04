Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen Türk Hava Yolları Kariyer Söyleşisi, Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay’ın katılımıyla Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Türk Hava Yolları’nın küresel başarılarından havacılık sektöründe kariyer fırsatlarına kadar birçok önemli konu konuşuldu. Çay, aynı zamanda Türk Hava Yolları’nda kariyer yapmak isteyen gençler için önemli bilgiler paylaştı.

“Türk bayrağını dünyaya taşıyoruz”

Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, Türk Hava Yolları’nın sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada büyük bir marka haline geldiğini vurguladı. Çay, “Türk Hava Yolları, dünya çapında en çok tercih edilen ikinci havayolu şirketi olmanın gururunu taşıyoruz. Logomuzda Türk bayrağını taşıyor olmamız da bizim için büyük bir onur. Avustralya dahil tüm dünyaya Türk bayrağını taşıyoruz. Bu sadece bayrağımızı değil, kültürümüzü, medeniyetimizi ve ülkemizle ilgili her şeyi dünyaya taşıdığımız bir misyondur” dedi.

Türk Hava Yolları’nın küresel başarılarının ardında sadece ticari bir hedef değil, aynı zamanda ülkemizin kültürünü dünyaya tanıtma misyonunun da bulunduğunu belirten Çay, Türk Hava Yolları’nın hem ticari hem de kültürel anlamda ülkemizi gururla temsil ettiğini ifade etti.

“Gençler için eşsiz fırsatlar”

Etkinlikte, Türk Hava Yolları’nda kariyer yapmanın gençler için sunduğu imkanlar da detaylı bir şekilde ele alındı. Abdulkerim Çay, Türk Hava Yolları’nda yönetici pozisyonlarındaki yaş ortalamasının diğer şirketlere göre daha genç olduğunu vurguladı. “Türk Hava Yolları, genç yöneticilerin başarıyla görev aldığı bir şirket. Genç yaşta yönetici olma fırsatı sunmak, bu şirketin en büyük avantajlarından biri. Gençlerin kariyer gelişimi için büyük fırsatlar sunuyoruz” diyen Çay, gençlerin hem motivasyon açısından hem de kariyer imkanları açısından çok fazla imkana sahip olduğunu ifade etti.

Türk Hava Yolları’ndaki iş imkanları

Türk Hava Yolları’ndaki iş imkanlarına da değinen Çay, “Türk Hava Yolları, özellikle pilot ve kabin memuru alımlarına büyük önem veriyor ancak bunun dışında da birçok farklı alanda iş fırsatlarımız mevcut. İyi bir İngilizce bilgisi, özellikle havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir gereklilik. Bunun yanında, sağlık şartları da bizim için çok önemli. Kabin memuru alımlarında boy ve kilo gibi fiziksel şartlar da dikkate alınıyor ancak diğer pozisyonlar için her bölümden mezun olan adaylar da değerlendirilmekte. Kendini geliştiren, iyi iletişim becerilerine sahip ve topluluk yönetiminde deneyimi olan kişiler bizim için değerli adaylardır” diye belirtti. Türk Hava Yolları’nın sunduğu kariyer imkanlarının çeşitliliği hakkında bilgi veren Çay, gençlerin bu fırsatlardan yararlanmak için kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Öğrencilere kariyer tavsiyeleri

Öğrencilere kariyer tavsiyelerinde de bulunan Çay, “İyi bir İngilizce bilgisi, havacılık sektöründe kariyer yapmak için büyük bir avantaj ancak sadece dil bilgisiyle yetinmek yeterli değil, aynı zamanda deneyim de çok önemli. Staj yaparak sektördeki gelişmeleri yakından takip edebilir ve deneyim kazanabilirsiniz. Yaz dönemlerinizi boşa geçirmeyin, her fırsatı değerlendirin. Yurt dışına çıkmak ve farklı kültürlerle tanışmak da kariyerinize büyük katkı sağlar. Havacılık sektörü gibi dinamik ve hızla değişen bir alanda, sağlık ve fiziki kondisyon da çok önemli. Pilot ve kabin memuru alımlarında boy, kilo ve sağlık şartları da dikkat edilen kriterler arasında yer alıyor” dedi. Çay, gençlerin her fırsattan yararlanarak kendilerini geliştirmelerini önerdi.

Etkinlik sonunda, katılımcılara çekilişle 3 yurtiçi gidiş-dönüş bileti ve 3 Türk Hava Yolları uçak maketi hediye edildi.