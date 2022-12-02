Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Sevginle Engel Yok Spor Kültür ve Sanat Şenliği’ne katılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, "Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 15’inin engelli, toplumların güçlenmesi ancak o toplumu oluşturan her bireyin güçlendirilmesiyle mümkündür. Bu nedenle engelli bireylerin yaşamlarını sınırlayan engellerin kaldırılması ve onların içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak, aynı zamanda bir memleket meselesidir" dedi.

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Sevginle Engel Yok Spor Kültür ve Sanat Şenliği’ne katılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, "Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 15’inin engelli, toplumların güçlenmesi ancak o toplumu oluşturan her bireyin güçlendirilmesiyle mümkündür. Bu nedenle engelli bireylerin yaşamlarını sınırlayan engellerin kaldırılması ve onların içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak, aynı zamanda bir memleket meselesidir" dedi.

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Sevginle Engel Yok Spor Kültür ve Sanat Şenliği, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, özel bireyler ve aileleri ile gençlik merkezi ve üniversite öğrencileri katılımıyla başladı. Etkinlik, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünden kortej yürüyüşüyle başladı.

"Büyük adımlar atıldı"

Ardından Spor Bilimleri Fakültesi Zeki Budak Çim Sahası’na geçildi. Etkinlikte konuşan Vali Yazıcı, “İnsanı insan olduğu için sevmeyi ve aynı koşullarda yaşamayı inancımız ve töremiz gereği yapmaya çalışıyoruz. Bu güzel çocukların anne ve babalarına seslenmek istiyorum; Allah sizlere sabır versin. Sizin zorluklarınızın farkındayız. Devlet olarak sizin zorluklarınızı giderebilmek adına son 20 yılda çok adım atıldı. Şehirlerimizi, kurumlarımızı hatta eğitim kurumlarımızın dışında size özel destek vermek adına son 20 yılda büyük atılımlar yapıldı. Hepsini fazlasıyla hak ediyorsunuz. Çünkü bu dünya hepimizin. Aynı şartlarda aynı koşullarda yaşamamız gerekiyor”ifadelerine yer verdi.

"Sevgiyle aşılmayacak engel yok"

3 Aralık’ın Dünya Engelliler Günü olduğunun söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bu önemli gün öncesi bu özel etkinliğe katılmak, engelli bireylerimizle ve onların cefakar aileleriyle bir araya gelmek benim için çok anlamlı oldu. Bu etkinliğin sloganında olduğu gibi, gerçekten de sevgiyle aşılamayacak bir engel yok. Bunun en güzel örneklerini de birbirine sevgiyle bağlı olan siz ailelerimiz sergiliyorsunuz. Sevgili evlatlarınızın güvenli ve mutlu bir hayat yaşaması için büyük bir emek harcayarak, yaşamlarınızı onlara adıyorsunuz. Çünkü ailelerimiz dünyanın en güçlü kaleleridir. Sizler de evlerinizde üzüntüleri ve zorlukları küçültüyor, sevinçleri ve güzellikleri çoğaltıyorsunuz. Ama bu noktada ailelerimiz lütfen kendilerini yalnız hissetmesin. Evlatlarınız, hepimizin emanetidir” dedi.

"Dünya nüfusunun yüzde 15’i engelli"

Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 15’inin engelli olduğunu söyleyen Rektör Özkan “Toplumların güçlenmesi ancak o toplumu oluşturan her bireyin güçlendirilmesiyle mümkündür. Bu nedenle engelli bireylerin yaşamlarını sınırlayan engellerin kaldırılması ve onların içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak, aynı zamanda bir memleket meselesidir. Biz de Akdeniz Üniversitesi olarak bu konuya bu ciddiyetle yaklaşıyoruz. Erişilebilir bir üniversite olmak ve engelli öğrencilerimiz için eğitim ortamını uygun hale getirmek en önemli hedeflerimizden biri. Eğitimde fırsat eşitliğinin, herkesin kendini keşfetmesi için en önemli araç olduğunu biliyoruz. Bu amaçla engelli öğrencilerimize alan derslerinde ve temel bilgi teknoloji derslerinde Kılavuzum Ol Projemiz ile akran ve uzman desteği sağlıyoruz. Görme engelli öğrencilerimize yazılım öğretiyoruz. Fakültelere ve sosyal alanlara yönelik geliştirilen engelsiz yönlendirme ve bilgilendirme projemizi tüm kampüs için oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

" Üniversitemizde 349 engelli öğrencimiz var"

Akdeniz Üniversitesi’nde 349 engelli öğrencinin eğitim aldığını söyleyen Rektör Özkan, “Tüm öğrencilerimiz yaşadıkları sorunları azim ve inançla aşmaya çalışırken, biz de onlara bu uğraşlarında destek vermeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın meyvesini de her yıl Engelsiz Üniversite ödülleri ile alıyoruz. Ama en büyük ödülümüz ise hiç şüphesiz eğitimini başarıyla tamamlayarak yaşama atılan ve engelleri aşan evlatlarımız oluyor” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise etkinlikle özel bireyler ve ailelerinin yanında olduğunu gösterdiklerini söyleyerek katılan ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Renkli etkinlikler"

Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Müzik Kulübü, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü ve Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü konser ve gösteriler sundu. Şenlikte, jimnastik, sihirbazlık ve dans gösterileri, ampute takım kalecisi, İl Jandarma Komutanlığı gösterileri, Kepez Özel Eğitim Okulu Korosu, el sanatları sergisi ve spor aktiviteleri gibi pek çok faaliyet yer aldı. Özel bireylerin ailelerine Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda ‘Otizmli Bireylerde Sporun Önemi’, ‘İlaç Kullanımı ve Öfke Nöbeti’, ‘Otizmli Bireylerde İhmal ve İstismar’ konuları üzerine uzmanlar tarafından seminer verildi.