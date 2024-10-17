Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 22. Geleneksel Ulusal Davetli Cumhuriyet Sergisi düzenleniyor.

Küratörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Zülbiye Sevgili Polat ve Dr. Öğr. Üyesi Ahsen Uysal Günbulut’un üstlendiği, ’Sanatın Işığında Cumhuriyetin 101. Yılı’ temalı sergide resim, heykel, grafik, geleneksel Türk sanatları, seramik ve dijital sanat gibi çeşitli sanat dallarından özgün eserler yer alacak. Sergide Cumhuriyet’in değerleri ve sanatın bu değerlerle olan etkileşimi izleyicilere sunulacak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu, “Cumhuriyetimizin 101. yılına özel olarak düzenlediğimiz bu sergide, sanatın toplumsal ve kültürel yaşamımızdaki yerini vurgulamak için resim, heykel, grafik, geleneksel Türk sanatları, seramik, dijital sanat ve diğer birçok sanat dalında yapılan eserler, Cumhuriyetimizin değerlerini ve sanatın bu süreçteki rolünü yansıtmak amacıyla bir araya getirilecek. Bu etkinliği, sadece sanatın gücünü değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin kazanımlarını da kutlamak için önemli bir fırsat olarak görmekteyiz. Tüm sanatseverleri sergimize davet ediyoruz” dedi.

Sergi, 24 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fikret Otyam Sergi Salonu’nda sanatseverlerin ziyaretine açılacak.