Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine yönelik gençlerin iş dünyasına daha donanımlı hazırlanmalarını sağlayacak "İŞKUR Gençlik Programı" için imzalar atıldı. Akdeniz Üniversitesinden bin 750 öğrencinin katılacağı program Mart ayında başlayacak.

Öğrencilerin mezun olmadan iş hayatına adaptasyonlarını sağlayacak ‘İŞKUR Gençlik Programı’ Akdeniz Üniversitesi ve İŞKUR Antalya arasında imzalanan protokolle hayata geçti. Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Yönetim Kurulu Odasında gerçekleşen imza törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya İŞKUR İl Müdür V. Lütfi Güleç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen, Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre katıldı.

Programın öğrencilere erken yaşta iş deneyimi kazandırarak mezuniyet sonrası iş hayatına daha hazır hale gelmelerine destek olacağını belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile öğrencilere destek anlamında çok güzel bir proje geliştirildi. Bugün de bu protokolü imzalamak için bir araya geldik. Bin 750 öğrencimizi part time işle desteklemeyi umuyoruz. Yurt dışında öğrenciler hem okurlar hem çalışılar. Öğrencilerimizin böyle çalışması, tecrübe edinmesi gerekiyor ki hayatı daha iyi anlasınlar, mesleklerini daha iyi öğrensinler. Umuyorum bu bir kapı açar herkes açısından. Ülkemiz, üniversitemiz ve öğrencilerimiz için hayırlı olsun" dedi.

Hem maddi hem mesleki katkı

Antalya İl Müdür V. Lütfi Güleç de "Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğümüzün Gençlik Programı adı altında öğrencilerimize hem maddi destek hem de kendi alanlarında beceri kazanma noktasında bir destek olacağına ümit ediyorum, güzel olacağına inanıyorum. Bin 750 öğrenci kapasitesi iyi bir rakam. Kampüs ve ilçelere ayrı ayrı program olarak açılacak, öğrenciler noter kurası ile seçilecek." diye konuştu.

Mart ayında başlayacak

Türkiye genelinde hayata geçirilen program, üniversite öğrencilerinin iş dünyasına daha donanımlı ve bilinçli bir şekilde adım atmalarını amaçlıyor. Program çerçevesinde, öğrenciler eğitimlerine devam ederken, iş deneyimi kazanma fırsatı yakalayacaklar. Protokol kapsamında, Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenimine devam eden 1.750 öğrenci programdan yararlanabilecek. Program 03 Mart 2025 tarihinde başlayacak ve dört ay sürecek. Başvuruların alınmaya başladığı Gençlik Programına kayıtlar İŞKUR Gençlik web sitesinden yapılacak.

Gençlik Programı kapsamında öğrencilere, iş arama süreçleri, iş sağlığı ve güvenliği, finansal okuryazarlık, özgeçmiş hazırlama, mülakat becerileri, stres yönetimi, etkili iletişim gibi konularda eğitimler verilecek. Bunun yanı sıra sürdürülebilir kampüs projeleri, laboratuvar çalışmaları, araştırma faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri, kariyer planlaması ve girişimcilik ekosistemi gibi alanlarda faaliyette bulunabilecekler. Programa katılan öğrencilere İŞKUR tarafından katıldıkları her gün için bin 83 TL ödeme yapılacak. Ayrıca Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigorta primleri de karşılanacak. Program, üniversite öğrencilerine erken yaşta iş deneyimi kazandıracak ve mezuniyet sonrası iş hayatına daha hazır hâle gelmelerine yardımcı olacak.