Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrencileri yemin ederek Mezuniyet Törenini coşkulu bir şekilde kutladı.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Yangın, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Öznur Körükcü, Doç. Dr. Ayşe Meydanlıoğlu, akademisyenler, mezun olan hemşireler ve aileleri katıldı. Hemşirelik Fakültesi’nden mezun olan hemşireler, yemin ederek çalışma hayatına adım atmış oldular.

İnsanlığa hizmet yolunda ilk adımınızı atıyorsunuz

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bugün burada, insan hayatına en derinden dokunan mesleklerden birinin temsilcilerini, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencilerimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün emeklerinizin karşılığını almak ve insanlığa hizmet yolunda ilk adımınızı atıyorsunuz. Hepinizi başarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Bir hekim olarak çok iyi biliyorum ki; Hayatı kurtaran, sağlığı iyileştiren sadece tıbbi müdahale değil, o müdahaleye yüreğini katan kişinin vicdanı, özverisidir. Hemşirelik de bu özverili ve kutsal mesleklerin başında geliyor." dedi.

Rektör Özkan, "Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, hemşirelerin hastayla geçirdiği fazladan her 10 dakika, ölüm riskini neredeyse dörtte bir oranında azaltıyor. Öte yandan, yoğun bakımda bir hemşirenin eksilmesi bile ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Bir cerrah olarak şunu da ifade etmek isterim: Bir ameliyat sırasında sadece hastanın değil, yanımdaki hemşirenin nabzını da hissederim. Çünkü hayati kararlar bazen bir bakış, bir dokunuş kadar kısa sürede alınır" ifadelerini kullandı.

Akdeniz mezunları olarak her zaman fark oluşturacaksınız

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği bir çağda mezun olduklarını öğrencilere hatırlatan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Yapay zekâ, dijital sağlık sistemleri, simülasyon temelli eğitimler. Mesleğiniz yeniden tanımlanıyor. Artık meslekler sadece uygulama değil, aynı zamanda sürekli öğrenme, uyum sağlama ve yenilik üretme meslekleridir. Ancak unutmayın! Sizler Akdeniz Üniversitesi mezunusunuz. Aldığınız güçlü eğitimle yalnızca ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında görev yapabilecek donanıma sahipsiniz. Bugün kazandığınız bilgi ve beceriler, yarının sağlık dünyasında fark oluşturmanız için sağlam bir temel olacak. Yapmanız gereken, bu temelin üzerine sürekli yenilikler eklemek; kendinizi daima geliştirmek. Bilimden şaşmayın, teknolojiyle birlikte ilerleyin, araştırın, üretin, katkı sunun. Ve şunu bilin: Akdeniz mezunları olarak her zaman, geleceğe yön vereceğinize yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

Ailelere ve hocalara teşekkür

Mezun olan öğrencilerin ailelerine ve hocalarına da seslenen Rektör Özkan, öğrencilerin hayatlarına yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Rektör Özkan konuşmasını "Unutmayın, bir hemşirenin dokunuşu bazen en pahalı ilaçtan bile değerlidir. Yolunuz açık, vicdanınız rehberiniz, umudunuz daim olsun" sözleriyle sonlandırdı.

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Yangın da mezun olan öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen ailelerine ve hocalarına teşekkür ederek mezunlara çalışma hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Rektör Özkan ve beraberindeki protokol üyeleri mezunlara başarı belgelerini takdim ederek fotoğraf çektirdi. Tören mezunların coşkulu kep fırlatmasıyla son buldu.