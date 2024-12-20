2024 yılında dış kaynaklı proje alan öğretim üyelerine teşekkür belgesi veren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Araştırma Üniversitesi olma yolunda son virajdayız, sizlerin katkılarıyla bunu başaracağız” dedi.

Akdeniz Üniversitesi’nde, dış kaynaklı projelerde başarı gösteren öğretim üyelerine teşekkür belgelerinin takdim edildiği 2024 Yılı Dış Kaynaklı Proje Teşekkür Belgesi Takdim Töreni düzenlendi.

“Araştırma üniversitesi olmak için son virajdayız”

Törende konuşma yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, dış kaynaklı projelerin üniversitenin hedefleri için büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Araştırma üniversitesi adayıyız ve bu yolda son viraja girmiş bulunuyoruz. Ancak bu süreç oldukça zorlu. Dış kaynaklı projeler, üniversitemizin ulusal ve uluslararası akademik arenadaki prestijini artıran en önemli çalışmalar arasında. Bu projeleri hayata geçiren öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Dış kaynaklı proje yapanları teşvik edeceğiz”

Dış kaynaklı projelere katkı sağlayan akademisyenlerin desteklenmesi için yeni teşvik planları geliştirdiklerini belirten Rektör Özkan, “Dış kaynaklı projelerle üniversitemize katkı sağlayan öğretim üyelerimizi teşvik etmek için farklı projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu teşviklerden biri, ek bir Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteği olabilir. Ayrıca, uluslararası kongrelere katılım için özel destekler de sağlamayı planlıyoruz. Dış kaynaklı proje yazımında başarı gösteren akademisyenlerin, yeni nesil araştırmacılara da ilham kaynağı olmasını arzu ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tören sonunda, dış kaynaklı projelerde başarı gösteren akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Rektör Özkan, yeni yılın herkes için başarı ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak üniversitenin akademik hedeflerine katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Törene, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şükrü Özen ve Prof. Dr. Cengiz Toker ile ödül alan akademisyenler katıldı.