Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Şükrü Özen, dünya genelinde yaşanan küresel iklim değişikliği, karbon emisyonunu azaltma girişimleri, yaşanan petrol krizleri, kaynak yetersizliği, enerji talebinin hızla artması ve bununla birlikte binaların enerji tüketimindeki en büyük payı alması, bu sorunları çözmek isteyen araştırmacıların sıfır enerjili bina konulu araştırmalara yönlenmesini zorunlu kılıyor"dedi.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından Akdeniz Mühendislik Günleri kapsamında “Binalarda Enerji Verimliliği ve Sıfır Enerji Konsepti” konulu çalıştay düzenlendi.

İletişim Fakültesi’nde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Özen, “Kentimizi, bölgemizi ve ülkemizi yakından ilgilendiren teknik alanlardaki güncel konulara, mühendislik yaklaşımları ile çözüm önerilerinin oluşturulabileceği bir akademik platform olan Akdeniz Mühendislik Günleri’nin bu yıl ki konusunu "Binalarda Enerji Verimliliği ve Sıfır Enerji Konsepti" olarak belirlemiş bulunmaktayız. Dünya genelinde yaşanan küresel iklim değişikliği, karbon emisyonunu azaltma girişimleri, yaşanan petrol krizleri, kaynak yetersizliği, enerji talebinin hızla artması ve bununla birlikte binaların enerji tüketimindeki en büyük payı alması bu sorunları çözmek isteyen araştırmacıların sıfır enerjili bina konulu araştırmalara yönlenmesini zorunlu kılmıştır” diye konuştu.

"Ekolojik ayak izini azaltabilecek"

Sıfır enerjili binaların tipik binalardan yüzde 50-70 daha fazla enerji tasarrufu sağlayabildiğinin altını çizen Dekan Sözen, “Ülkemizin beyan etmiş olduğu "2053 net sıfır emisyon binalar" hedefine ulaşılabilmesi için hazırlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği değişikliği ile normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden "Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar" konseptine geçiş, aşamalı olarak zorunlu hale gelmektedir. Karbon emisyon miktarını ve fosil yakıtlara bağımlılığı azaltan bu binalar atmosfere daha az sera gazı salımı yaparak ekolojik ayak izini azaltabilecektir” ifadelerini kullandı.

"Konunun uzmanları değerlendirdi"

İki oturum şeklinde gerçekleşen çalıştayın birinci oturumunun moderatörlüğünü Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Halil Çolak yaparken, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. H. Feza Carlak, ‘Sıfır Enerjili Bina Konsepti’ konulu, Makina Yüksek Mühendisi Cüneyt Deniz Küheylan, ‘Bina Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Enerji Verimliliği’ konulu, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı T. Tarık Sarvan, ‘Binalarda GES Uygulamaları ve Yeni Teknolojiler’ konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Çalıştayın ikinci oturumunun moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Özen yaparken, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Afşin Güngör, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ethem Karadirek, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Şaban Tat, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Soner Akdoğan, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca da “Binalarda Enerji Verimliliği ve Sıfır Enerji Konsepti” konusunu güncel bilgiler ışığında kendi meslek alanlarındaki bakış açılarıyla değerlendirdi.

Çalıştaya, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Özen, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Afşin Güngör, Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. İ. Ethem Karadirek, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Şaban Tat, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı M. Soner Akdoğan, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.